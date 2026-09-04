قیمت گازوئیل در آمریکا با اختلال در جریان سوخت ناشی از جنگ ایران، به رکورد ۵٫۸۵ دلار در هر گالن رسید

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - قیمت گازوئیل در روز جمعه در ایالات متحده به رکورد جدیدی رسید و برای اولین بار به طور متوسط به ۵٫۸۵ دلار در هر گالن افزایش یافت، زیرا جنگ شش‌ماهه آمریکا و اسرائیل علیه ایران همچنان جریان سوخت در جهان را مختل می‌کند.

از آنجایی که گازوئیل در بسیاری از شبکه‌های حمل و نقل بار و تحویل کالا استفاده می‌شود، قیمت‌های بالاتر گازوئیل به معنای هزینه‌های حمل و نقل بالاتر برای طیف وسیعی از کالاهای روزمره است. سوخت گران‌تر، هزینه‌های کسب‌وکارها را در بخش‌های مختلف افزایش می‌دهد – که برخی از آنها قبلاً این هزینه‌ها را به صورت هزینه‌های اضافی بر سفارش‌های آنلاین و بسته‌های پستی به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند.

انتظار می‌رود محصولات کشاورزی، گوشت و سایر مواد غذایی فسادپذیر که نیاز به حمل و نقل و انبار مجدد مکرر دارند – یا حتی با استفاده از تجهیزات کشاورزی گازوئیل‌سوز برداشت می‌شوند – نیز تحت فشار قرار گیرند، اگرچه انتقال تمام این هزینه‌ها به مصرف‌کننده ممکن است زمان ببرد.

طیف وسیعی از سایر محصولات مصرفی نیز با کامیون‌های گازوئیل‌سوز، قطارها و کشتی‌ها حمل می‌شوند، از جمله پوشاک، لوازم آرایشی، مبلمان و غیره.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: قیمت گازوئیل ، آمریکا
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