باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، روز جمعه ادعا کرد که نظامیان اسرائیلی کنترل ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان را در دست گرفته اند. وی مدعی شد این اقدام گامی در جهت تثبیت کنترل میدانی و دستاوردی مهم در راستای اهداف نظامی است.

کاتس در اظهارات خود ادعا کرده است که نیروهای اسرائیلی از منطقه امنیتی در جنوب لبنان خارج نخواهند شد، مگر اینکه شرط اسرائیل (یعنی خلع سلاح کامل حزب‌الله) محقق شود. وزیر جنگ اسرائیل همچنین کنترل ارتفاعات علی الطاهر را یکی از پایه‌های اساسی برای تحکیم حضور نظامی اسرائیل در این منطقه دانسته است.

منبع: الجزیره