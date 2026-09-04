باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده است که به درخواست طرف‌های مربوطه، روند انتقال پنج شهروند لبنانی از اسرائیل به لبنان را تسهیل کرده است. چهار نفر از این افراد امروز (جمعه) و نفر پنجم دیروز (پنج‌شنبه) منتقل شده‌اند.

این نهاد تأکید کرده است که نقش آن در این عملیات، صرفاً بشردوستانه و به عنوان واسطه‌ای بی‌طرف بوده است.

به گزارش روسای الیوم، ارتش لبنان امروز چهار اسیر را از طریق گذرگاه مرزی الناقوره و با همکاری صلیب سرخ تحویل گرفته است. رئیس‌جمهور لبنان نیز از تلاش‌های این کمیته در راستای آزادی و بازگرداندن نخستین گروه از افراد بازداشت‌شده در فلسطین اشغالی تقدیر کرده است.

منبع: روسیاالیوم