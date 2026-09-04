باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - روسیه از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت خام را از طریق «مسیر دریایی شمال» در آبهای قطبی به چین منتقل کرده است. این مسیر که بنادر غربی روسیه را از طریق اقیانوس منجمد شمالی به بازارهای آسیایی متصل میکند، در پی افزایش نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در غرب آسیا، به گزینهای مهمتر برای انتقال نفت روسیه به آسیا تبدیل شده است.
دو منبع تجاری و دادههای کشتیرانی شرکت «الاسایجی» نشان میدهد که حجم انتقال نفت از این مسیر در سال جاری از ۱۰ میلیون بشکه فراتر رفته است. این مسیر که معمولاً از ژوئیه تا اکتبر قابل استفاده است، در مقایسه با مسیر سنتی کانال سوئز، فاصله کوتاهتری میان روسیه و آسیا دارد و مسکو در سالهای اخیر تلاش کرده است آن را به عنوان مسیری جایگزین معرفی کند.
روسیه در مجموع طی فصل کشتیرانی سال گذشته حدود ۱۳ میلیون بشکه نفت از این مسیر منتقل کرده بود. عبور بیش از ۱۰ میلیون بشکه در سال جاری (پیش از پایان فصل کشتیرانی) نشاندهنده افزایش قابلتوجه استفاده از این مسیر است. دادهها نشان میدهد که چین تاکنون تنها مقصد این محمولهها بوده است، اما معاملهگران میگویند که در ادامه فصل، محمولههایی به دیگر کشورهای آسیایی از جمله هند نیز ارسال خواهد شد.
رویترز نوشته است که روسیه در سالهای اخیر مسیر دریایی شمال را به عنوان یکی از گزینههای اصلی برای توسعه تجارت با آسیا دنبال کرده است. افزایش انتقال نفت از این مسیر در سال جاری نشان میدهد که تشدید ناامنی در مسیرهای سنتی (از کانال سوئز تا تنگه هرمز) میتواند به افزایش نقش مسیرهای قطبی در تجارت انرژی روسیه با چین و دیگر کشورهای آسیایی منجر شود.
منبع: تاس