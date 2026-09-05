رئیس انجمن آترواسکلروز ایران گفت: بررسی ها نشان می دهد که ۱۳۷۰۰۰ ایرانی به دلیل بیماری های قلبی فوت می کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - مسعود قاسمی رئیس انجمن آترواسکلروز ایران و فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال قلب و عروق گفت: افراد نباید منتظر درد قلب بوده و با بروز علائم اولیه مانند درد قفسه سینه، باید سریع‌تر به متخصص مراجعه کنند.

به گفته وی، بر اساس آخرین پیمایش انجام شده، سالانه ۱۳۷ هزار مرگ و میر کشور منتسب به بیماری‌های قلبی و عروقی است.

قاسمی تاکید کرد: اکنون عوامل و ریزفاکتور‌های خطر باید شناسایی شود تا در صورت بروز مشکلاتی افراد به پزشک متخصص مراجعه کنند.

وی بیان کرد: الان با پیشرفت علم پزشکی، موارد تشخیص بیماری‌های قلبی در دنیا و کشورمان افزایش یافته و همین امر یکی از دلایل بالار فتن آمار فوتی‌ها و ابتلا به عارضه قلبی است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بیماری قلبی ، بیماری غیر واگیر
خبرهای مرتبط
آمپول‌های لاغری برای زیبایی نیستند
رویکردی جدید برای درمان فشار خون بالا
بعد از ۷۰ سالگی: دارو‌هایی که خطر حمله قلبی و سکته مغزی را تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اینترنت در شرایط جنگی برقرار می‌ماند + فیلم
ارزش طرح‌های تولید بار اول به ۷۵۰ میلیون دلار رسید
مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون ارشد دانشگاه آزاد تمدید شد
آغاز سال تحصیلی با فعالیت ۱۲۵ هزار مدرسه/ استقرار نظام پرداخت عملکردی برای مدیران از مهر ماه
مرگ ۱۳۷ هزار ایرانی در سال به دلیل بیماری‌های قلبی + فیلم
آخرین اخبار
مرگ ۱۳۷ هزار ایرانی در سال به دلیل بیماری‌های قلبی + فیلم
آغاز سال تحصیلی با فعالیت ۱۲۵ هزار مدرسه/ استقرار نظام پرداخت عملکردی برای مدیران از مهر ماه
مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون ارشد دانشگاه آزاد تمدید شد
ارزش طرح‌های تولید بار اول به ۷۵۰ میلیون دلار رسید
اینترنت در شرایط جنگی برقرار می‌ماند + فیلم
میز خدمت معاونت علمی در اینوتکس ۲۰۲۶؛ تسهیل «تولید بار اول» و تخصیص اعتبار مالیاتی
۳۰۰ واحد آموزشی آسیب‌دیده بازسازی شدند/ الزامی بودن مدارک هویتی برای ثبت‌نام اتباع
بیش از ۵۰ مورد محرومیت از مطب به دلیل تخلف در سال گذشته