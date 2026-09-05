رئیس انجمن آترواسکلروز ایران گفت: بررسی ها نشان می دهد که ۱۳۷۰۰۰ ایرانی به دلیل بیماری های قلبی فوت می کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - مسعود قاسمی رئیس انجمن آترواسکلروز ایران و فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال قلب و عروق گفت: افراد نباید منتظر درد قلب بوده و با بروز علائم اولیه مانند درد قفسه سینه، باید سریع‌تر به متخصص مراجعه کنند.

به گفته وی، بر اساس آخرین پیمایش انجام شده، سالانه ۱۳۷ هزار مرگ و میر کشور منتسب به بیماری‌های قلبی و عروقی است.

قاسمی تاکید کرد: اکنون عوامل و ریزفاکتور‌های خطر باید شناسایی شود تا در صورت بروز مشکلاتی افراد به پزشک متخصص مراجعه کنند.

وی بیان کرد: الان با پیشرفت علم پزشکی، موارد تشخیص بیماری‌های قلبی در دنیا و کشورمان افزایش یافته و همین امر یکی از دلایل بالار فتن آمار فوتی‌ها و ابتلا به عارضه قلبی است.