باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - جویی هود، سفیر پیشین آمریکا در تونس، ادعا کرده است که ایران ممکن است در شش هفته آینده در حال تدارک یک «حمله تماشایی» باشد.
هود به الجزیره گفت: «ایران سابقه تلاش برای تحقیر رؤسای جمهور آمریکا، به ویژه در زمان انتخابات، از جیمی کارتر تا همین اواخر را دارد.»
وی گفت: «انتخابات آمریکا و اسرائیل همزمان در حال برگزاری است. این وسوسه بزرگی برای ایران است که قیمت بنزین را در ایالات متحده افزایش دهد. به ویژه با دانستن اینکه رأیدهندگان آمریکایی به قیمت بنزین بسیار حساس هستند، همانطور که رأیدهندگان عرب به قیمت نان حساس هستند.»
هود گفت که دیپلماسی بین آمریکا و ایران در بنبست قرار دارد و برای پیشبرد مذاکرات به یک عنصر غافلگیرکننده نیاز است.
او گفت: «من فکر میکنم [تلاشهای دیپلماتیک]واقعاً بیفایده هستند، مگر اینکه چیزی به همان اندازه تماشایی از سوی میانجیگران ارائه شود. مانند اینکه کشورهای عضو توافق مکه با داراییهای دریایی خود به خلیج فارس و شمال دریای عرب بیایند و بگویند، "من بر تنگه نظارت خواهم کرد. دیگر به کشتیها شلیک نمیشود. دیگر نیازی به محاصره دریایی از سوی ایالات متحده نیست. "»
منبع: الجزیره