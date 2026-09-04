باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی ناریشکین، مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه، نسبت به خطر واقعی وقوع یک درگیری تمام عیار در سراسر فضای اوراسیا هشدار داد. او تاکید کرد که اتحادیه اروپا در اسناد مفهومی اساسی خود، آمادگی خود را برای ورود به یک درگیری گسترده با روسیه تا سال ۲۰۳۰ گنجانده است.

او در سخنرانی خود در بیست و دومین نشست روسای سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع، توضیح داد که رهبران اروپایی هنوز به اثربخشی استراتژی «تشدید کنترل‌شده» و «خطرپذیری» اعتقاد دارند و خطرات جدی این رویکرد را که می‌تواند هر لحظه از کنترل خارج شود، نادیده می‌گیرند.

این مقام روسی خاطرنشان کرد که تحلیل‌های ستاد فرماندهی ناتو نشان می‌دهد که بهترین راه برای محدود کردن قابلیت‌های نظامی روسیه، طولانی کردن درگیری اوکراین است، تلاشی برای خسته کردن استراتژیک مسکو در آماده‌سازی برای آنچه او «طرح اروپایی» برای کنترل منابع روسیه می‌نامد.

با این حال، او گفت این رویکرد با واقعیت کاهش سریع جمعیت در اوکراین در تضاد است، جایی که چندین آژانس اطلاعاتی اروپایی انتظار دارند که قابلیت‌های نظامی ارتش اوکراین ظرف یک سال کاملا از بین برود و در نتیجه مانع از دستیابی به هدف نگه داشتن نیرو‌های اوکراینی در حالت نبرد مداوم برای فرسایش دشمن شود.

ناریشکین این روند رو به افزایش را به بحران‌های ساختاری که قاره کهن را فرا گرفته است نسبت داد و خاطرنشان کرد که کشور‌های اروپایی که زمانی در خط مقدم توسعه جهانی بودند، از سال ۲۰۰۸ با رکود اقتصادی فزاینده، صنعت‌زدایی و بحران‌های شدید در زمینه‌های انرژی و مهاجرت و همچنین از دست دادن هویت خود و سقوط به وابستگی تقریبا کامل نظامی و سیاسی به آمریکا رو‌به‌رو شده‌اند.

او همچنین خاطرنشان کرد که سازمان‌های اطلاعاتی غربی چیزی را که «محور شوک» جدید می‌نامند، شامل روسیه، چین، ایران و کره شمالی، ایجاد کرده‌اند تا سیاست‌های مداوم خود مبنی بر رویارویی و انزوای بین‌المللی این کشور‌ها را توجیه کنند.

منبع: آر تی