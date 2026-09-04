باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبداللهی در رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: ۱۳ شهریور ماه؛ روز تعاون، فرصتی برای بازخوانی نقش مردمی‌ترین بخش اقتصاد در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی است؛ بخشی که فلسفه وجودی آن بر مشارکت، همدلی، مسئولیت‌پذیری و تجمیع ظرفیت‌های مردم برای ساختن آینده‌ای بهتر استوار شده است.

وی افزود: تجربه جنگ‌ها و بحران‌های اخیر بار دیگر نشان داد که امنیت اقتصادی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است و حفظ تولید، تأمین و توزیع کالا و استمرار فعالیت‌های اقتصادی، نقشی اساسی در افزایش تاب‌آوری کشور دارد. بخش تعاون، به پشتوانه شبکه گسترده و ماهیت مردمی خود، می‌تواند در این عرصه نقشی مؤثر و راهبردی ایفا کند.

عبداللهی ادامه‌داد: با انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» توسط رهبر شهیدمان، مسیر روشنی پیش روی همه ارکان اقتصادی کشور قرار گرفت. تحقق این رویکرد، در گرو حضور و مشارکت واقعی مردم، تقویت تولید، حمایت از تعاونی‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های گسترده اقتصاد مردمی است.

وی اضافه‌کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، تقویت بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی، ضرورتی برای تحکیم اقتصاد مقاومتی، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور است. اتاق تعاون ایران نیز با اتکا به ظرفیت تعاونی‌ها و تشکل‌های این بخش، خود را متعهد به پیگیری مطالبات تعاونگران و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر آنان در اقتصاد کشور می‌داند.

رئیس اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد با تکیه بر وحدت ملی، مشارکت مردم و ظرفیت عظیم بخش تعاون، گام‌های استوارتری در مسیر ساختن اقتصادی قدرتمند، تاب‌آور و متکی بر توان ملی برداریم.