آسمان ایران، دژ نفوذناپذیر اراده ملی است

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، امروز در دیدار با امیر سرتیپ دوم بیژن ساعدی، مشاور عالی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت دهم شهریورماه، سالروز تشکیل نیروی پدافند هوایی، اقتدار نظامی ایران را محصول هوشمندی نخبگان، وحدت نیروهای مسلح و ایستادگی مثال‌زدنی ملت دانست و تأکید کرد که امروز نظام اسلامی در سایه رهبری داهیانه امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه الله) ، به یک قدرت بازدارنده جهانی تبدیل شده که محاسبات دشمن را در تمامی عرصه‌ها بهم زده است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به هم‌افزایی نیروهای مسلح کشور، تصریح کرد: امروز شاهد یکپارچگی کم‌نظیری میان ارتش قهرمان، سپاه پاسداران مقتدر و نیروی انتظامی دلاور (فراجا) هستیم. این وحدت، فقط یک همکاری سازمانی نیست؛ بلکه یک اراده واحد برای صیانت از آرمان‌های انقلاب است. دشمن به خوبی می‌داند که هرگونه خطای محاسباتی با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده فرزندان این ملت در هر سه بازوی دفاعی کشور مواجه خواهد شد.

حضرت آیت‌الله فلاحتی در ادامه با تأکید بر نقش بی‌بدیل دانشمندان جوان و نخبگان علمی کشور در دستیابی به فناوری‌های پیچیده موشکی و پهپادی، بیان داشت: آنچه دشمن را بیش از همه هراسان کرده، دستیابی ایران به دانش بومی در پیچیده‌ترین سطوح نظامی است. این موشک‌های نقطه‌زن و سامانه‌های پیشرفته پدافندی، نماد ما می‌توانیم است که توسط مغزهای متفکر و جوانان نخبه کشورمان ساخته شده است، ما در این مسیر، به هیچ قدرت خارجی وابسته نیستیم و این بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است که قدرت دفاعی‌اش در درون مرزها و توسط جوانان خودش تولید می‌شود.

امام جمعه رشت با اشاره به توطئه‌های دشمن در میدان جنگ شناختی و ترکیبی گفت: دشمنان انقلاب با ناامیدی از گزینه‌های نظامی، تمام تمرکز خود را بر ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت گذاشته‌اند. آنان تلاش می‌کنند با عملیات روانی، ایستادگی ملت در این ایام را خدشه‌دار کنند، اما مردم ما در تمام این سال‌ها، با حضور در صحنه‌های حساس و حمایت قاطع از رهبر فرزانه انقلاب، و در خونخواهی از آقای شهید ایران نشان داده‌اند که صاحب اصلی این نظام هستند.

وی افزود: دشمن نمی‌فهمد که رابطه رهبر و امت در ایران اسلامی، یک رابطه دستوری نیست، بلکه پیوندی قلبی و اعتقادی است. این ملت، همان مردمی هستند که با وجود تمامی فشارهای اقتصادی، در میادین شهر باقی مانده‌اند و هر کجا که احساس کرده‌اند کیان کشور در خطر است، با تمام توان از نظام خود دفاع کرده‌اند. این اراده ملی، قوی‌تر از هر سلاحی است و تا زمانی که این اتحاد وجود دارد، هیچ قدرتی توان آسیب زدن به این نظام را نخواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در پایان این دیدار، خاطرنشان کرد: ان شاالله آینده ایران اسلامی، آینده‌ای درخشان و آکنده از اقتدار است. ما با اتکا به خداوند متعال، رهبری هوشمندانه امام سید مجتبی خامنه‌ای و پشتیبانی ملت بصیر، همچنان در مسیر صعود خواهیم بود و این هیمنه پوشالی استکبار، بیش از پیش در برابر اراده الهی و ملی ما در هم خواهد شکست.