باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین میگوید یک پهپاد روسی به ساختمان مرکزی سرویس امنیتی این کشور در کییف، اصابت کرده است.
زلنسکی در بیانیهای در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که در جریان این حادثه با الکساندر پوکلاد، رئیس سرویس امنیتی اوکراین گفتوگو کرده و تمامی نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند.
زلنسکی گفت: «این پهپاد مستقیماً دفتر رئیس سرویس امنیتی در آن ساختمان را هدف قرار داده بود. به پوکلاد دستور دادم پس از آماده شدن همه چیز، پاسخی مناسب و ملموس به روسها بدهد و در صورت امکان، این پاسخ مشابه حمله آنها باشد».
پیشتر ویتالی کلیچکو، شهردار کییف اعلام کرده بود که پس از سقوط یک پهپاد روی سقف یک ساختمان غیرمسکونی در پایتخت، آتشسوزی رخ داده است.
کلیچکو بعداً افزود که بر اساس اطلاعات موجود، پنج نفر طی این حادثه زخمی شدهاند که چهار نفر از آنها به بیمارستان منتقل شدهاند.
منبع: آناتولی