رئیس جمهور اوکراین می‌گوید یک پهپاد روسی به ساختمان مرکزی سرویس امنیتی اوکراین در کی‌یف اصابت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید یک پهپاد روسی به ساختمان مرکزی سرویس امنیتی این کشور در کی‌یف، اصابت کرده است.

زلنسکی در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که در جریان این حادثه با الکساندر پوکلاد، رئیس سرویس امنیتی اوکراین گفت‌و‌گو کرده و تمامی نیرو‌های امدادی در محل حادثه حضور دارند.

زلنسکی گفت: «این پهپاد مستقیماً دفتر رئیس سرویس امنیتی در آن ساختمان را هدف قرار داده بود. به پوکلاد دستور دادم پس از آماده شدن همه چیز، پاسخی مناسب و ملموس به روس‌ها بدهد و در صورت امکان، این پاسخ مشابه حمله آنها باشد».

پیش‌تر ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف اعلام کرده بود که پس از سقوط یک پهپاد روی سقف یک ساختمان غیرمسکونی در پایتخت، آتش‌سوزی رخ داده است.

کلیچکو بعداً افزود که بر اساس اطلاعات موجود، پنج نفر طی این حادثه زخمی شده‌اند که چهار نفر از آنها به بیمارستان منتقل شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین ، حمله پهپادی
خبرهای مرتبط
روسیه: خطر وقوع درگیری تمام‌عیار در اوراسیا واقعی است
ویتکاف و کوشنر احتمالاً به کی‌یف و مسکو سفر می‌کنند
ترامپ: کسانی که می‌گویند آمریکا مهمات ندارد خائن هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرواز هواپیمای مافوق صوت آمریکا بر فراز خلیج عمان در نزدیکی حریم هوایی ایران
تحلیل رویترز: حمله به مراسم عروسی در ایران با مهمات آمریکایی انجام شده است
کره جنوبی: تصمیمی برای اعزام نیرو به هرمز گرفته نشده است
فایننشال تایمز: عمان و قطر چارچوب تازه‌ای برای مذاکرات ایران و آمریکا تدوین می‌کنند
سفیر پیشین آمریکا: ایران ممکن است در شش هفته آینده «حمله تماشایی» کند
مدیرعامل روس‌نفت: چین بر بحران هرمز غلبه کرد
اسرائیل مدعی کنترل بر ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان شد
ادامه کاهش ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز؛ عبور تنها ۴ کشتی در روز پنجشنبه
نماینده پیشین کنگره آمریکا: امیدوارم ترامپ پوتین را به نشست جی‌۲۰ دعوت کند
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۵٫۸۵ دلار در هر گالن رسید
آخرین اخبار
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت فرمانده القسام در جنوب غزه
نظارت اطلاعات ترکیه بر تحویل سلاح‌های پ‌ک‌ک در عراق
هدف قرار گرفتن ساختمان سرویس امنیتی اوکراین در کی‌یف
بذر‌های امید در غزه؛ روایت تلاش پدر و دختر فلسطینی برای احیای کشاورزی
روسیه: خطر وقوع درگیری تمام‌عیار در اوراسیا واقعی است
انتقال ۵ لبنانی از اسرائیل با میانجی‌گری صلیب سرخ
سفیر پیشین آمریکا: ایران ممکن است در شش هفته آینده «حمله تماشایی» کند
اسرائیل مدعی کنترل بر ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان شد
روسیه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت از مسیر دریایی شمال به چین منتقل کرد
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۵٫۸۵ دلار در هر گالن رسید
پرواز هواپیمای مافوق صوت آمریکا بر فراز خلیج عمان در نزدیکی حریم هوایی ایران
ویتکاف و کوشنر احتمالاً به کی‌یف و مسکو سفر می‌کنند
فایننشال تایمز: عمان و قطر چارچوب تازه‌ای برای مذاکرات ایران و آمریکا تدوین می‌کنند
مدیرعامل روس‌نفت: چین بر بحران هرمز غلبه کرد
ادامه کاهش ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز؛ عبور تنها ۴ کشتی در روز پنجشنبه
نماینده پیشین کنگره آمریکا: امیدوارم ترامپ پوتین را به نشست جی‌۲۰ دعوت کند
تحلیل رویترز: حمله به مراسم عروسی در ایران با مهمات آمریکایی انجام شده است
کره جنوبی: تصمیمی برای اعزام نیرو به هرمز گرفته نشده است
ترامپ نخست وزیر کانادا را به فروپاشی اقتصادی تهدید کرد
ونس: آمریکا خودکفایی صنعتی خود را از دست داده است
میراث باستانی غارت‌شده لبنان پس از سال‌ها به این کشور بازگردانده شد
پرواز جاسوسی آمریکا در ۵۰ کیلومتری مرز روسیه
ترامپ: کسانی که می‌گویند آمریکا مهمات ندارد خائن هستند
۵ اسیر لبنانی از بند رژیم اسرائیل آزاد شدند
نخست وزیر اسپانیا: مدرکی برای اثبات نقش مراکش در بحران مهاجرت نداریم
گوترش درباره تشدید تنش آمریکا و ایران هشدار داد
قایق پناهجویان پس از ۲۶ روز سرگردانی در دریا پیدا شد؛ بیش از ۸۰ نفر جان باختند
چین: آمریکا تحریم‌های ایران و نهاد‌های چینی را لغو کند