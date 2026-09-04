یک سهمیه دیگر در شمشیربازی اپه به کاروان ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از موفقیت در کسب  سهمیه جودو با پیگیری‌های کمیته ملی المپیک، یک  سهمیه دیگر در شمشیر بازی اپه انفرادی به جمع سهمیه‌های کاروان ورزشی  کشورمان  جهت حضور در بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ اضافه شد.
 
با اضافه شدن این سهمیه، تعداد سهمیه‌های ایران در این دوره از بازی‌ها به ۲۹ سهمیه افزایش یافت. همچنین با اضافه شدن شمشیربازی به جمع رشته‌های کاروان اعزامی کشورمان، تعداد رشته‌های اعزامی ایران به ۱۴ رشته ورزشی رسید.
 
چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان از ۹ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵ به میزبانی سنگال برگزار خواهد شد و نخستین بار در تاریخ است که یک رویداد المپیکی در قاره آفریقا برگزار می شود.
برچسب ها: المپیک جوانان ، کمیته ملی المپیک ، شمشیربازی ، شمشیربازی اپه
خبرهای مرتبط
نخستین حضور پاراشمشیربازی ایران در رقابت‌های جهانی
شمشیربازی قهرمانی جهان| نماینده ایران در جمع ۳۲ بازیکن برتر
کاروان پاراآسیایی ایران در مسیر ناگویا؛ هدف ۴۳ مدال طلا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرسپولیس برنامه‌ای برای خنثی سازی حملات استقلال نداشت
من با کفش بیژن طاهری هت تریک کردم/ سرعت بیفوما با گرت بیل برابری می‌کند
ما نمی توانیم فقط روی کره جنوبی تمرکز کنیم/ باید بهترین مدال ها را در ناگویا بگیریم
جباری: بعضی‌ها در مورد اورونوف فضا سازی می‌کنند
ایران یک سهمیه شمشیربازی اپه در المپیک جوانان داکار را گرفت
زرین کمر و حاجی موسایی در صدر برترین تکواندوکاران جهان
تیم مردان تکواندو ایران ۳ مدال طلا و برنز کسب کرد
عذرخواهی AFC از ایران بابت اشتباه عجیب!
آخرین اخبار
عذرخواهی AFC از ایران بابت اشتباه عجیب!
تیم مردان تکواندو ایران ۳ مدال طلا و برنز کسب کرد
زرین کمر و حاجی موسایی در صدر برترین تکواندوکاران جهان
ایران یک سهمیه شمشیربازی اپه در المپیک جوانان داکار را گرفت
جباری: بعضی‌ها در مورد اورونوف فضا سازی می‌کنند
من با کفش بیژن طاهری هت تریک کردم/ سرعت بیفوما با گرت بیل برابری می‌کند
ما نمی توانیم فقط روی کره جنوبی تمرکز کنیم/ باید بهترین مدال ها را در ناگویا بگیریم
پرسپولیس برنامه‌ای برای خنثی سازی حملات استقلال نداشت
فجرسپاسی یک امتیاز گرفت/ مس شهربابک از شکست گریخت
پیروزی پرسپولیس در دیدار تدارکاتی مقابل مس رفسنجان
مهران احمدی آماده بازگشت/ استقلالی‌ها از هفته ششم منتظر او باشند
دربی ۱۰۷ یک پیام برای استقلال داشت/ مشکل آبی‌ها کجاست؟
بختیاری‌زاده و یک تصمیم مهم/ استقلال با همین سبک ادامه می‌دهد؟