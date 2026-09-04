باشگاه خبرنگاران جوان - پس از موفقیت در کسب سهمیه جودو با پیگیریهای کمیته ملی المپیک، یک سهمیه دیگر در شمشیر بازی اپه انفرادی به جمع سهمیههای کاروان ورزشی کشورمان جهت حضور در بازیهای المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ اضافه شد.
با اضافه شدن این سهمیه، تعداد سهمیههای ایران در این دوره از بازیها به ۲۹ سهمیه افزایش یافت. همچنین با اضافه شدن شمشیربازی به جمع رشتههای کاروان اعزامی کشورمان، تعداد رشتههای اعزامی ایران به ۱۴ رشته ورزشی رسید.
چهارمین دوره بازیهای المپیک جوانان از ۹ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵ به میزبانی سنگال برگزار خواهد شد و نخستین بار در تاریخ است که یک رویداد المپیکی در قاره آفریقا برگزار می شود.