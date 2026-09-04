سازمان اطلاعات ترکیه بر تخلیه ۷۲ مخفیگاه پ‌ک‌ک و تحویل سلاح‌های این گروه در پنج نقطه مرزی اربیل و سلیمانیه نظارت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرنگار المیادین در سلیمانیه امروز گزارش داد که سازمان اطلاعات ترکیه بر روند تحویل سلاح‌های حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در عراق نظارت خواهد کرد.

به گفته خبرنگار او، اطلاعات ترکیه بر تخلیه ۷۲ مکان و مخفیگاه متعلق به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در محل نظارت خواهد داشت و پنج نقطه برای تحویل سلاح در مرز بین اربیل و سلیمانیه تعیین خواهد شد.

پس از پاکسازی مناطق از عناصر این گروهک، نیرو‌های مرزبانی عراق به همراه نیرو‌های پیشمرگه در مناطقی که پاکسازی خواهند شد، مستقر خواهند شد. المیادین افزود که انتظار می‌رود حدود ۸۰۰۰ نفر از اعضای پ‌ک‌ک از عراق و سوریه به ترکیه بازگردند.

ماه گذشته، پارلمان ترکیه «قانونی تاریخی» را تصویب کرد که هدف آن پایان دادن به درگیری مسلحانه با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) از طریق ایجاد یک چارچوب قانونی برای ادغام مجدد جنگجویان این گروهک در جامعه است.

کانال ترکی NTV گزارش داد که شورای امنیت ملی ترکیه روند انحلال و خلع سلاح حزب را طبق روال پیگیری خواهد کرد، در حالی که کمیته‌ای متشکل از معاون رئیس جمهور، وزرا و رئیس سرویس اطلاعاتی مسئول اجرای آن خواهند بود.

این بخشی از یک فرآیند سیاسی است که در اواخر سال ۲۰۲۴ بین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ ک ک) آغاز شد، پس از آنکه این حزب در ماه مه گذشته تصمیم خود را برای خلع سلاح و انحلال خود در پاسخ به فراخوان رهبر زندانی خود، عبدالله اوجالان، اعلام کرد.

از سال ۱۹۸۴، ترکیه درگیر درگیری با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) است که آنکارا، آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان «تروریستی» طبقه‌بندی می‌کنند. این درگیری منجر به مرگ بیش از ۴۰ هزار نفر شده و پیامد‌های آن به عراق و سوریه نیز کشیده شده است.

این حزب در ابتدا با هدف تاسیس یک دولت مستقل کُرد در جنوب شرقی ترکیه، دست به اسلحه برد و سپس بر مطالبات مربوط به خودمختاری و حقوق سیاسی و فرهنگی کرد‌ها تمرکز کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: حزب کارگران کردستان ، تروریست های پ ک ک ، عبدالله اوجالان
خبرهای مرتبط
ترکیه آزادی اوجالان را رد کرد
سرنوشت پ‌ک‌ک؛ تولد در «فیس»، مرگ در «قامیشلی»؟
هدیه ویژه اوجالان برای یکی از مقامات ترکیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرواز هواپیمای مافوق صوت آمریکا بر فراز خلیج عمان در نزدیکی حریم هوایی ایران
تحلیل رویترز: حمله به مراسم عروسی در ایران با مهمات آمریکایی انجام شده است
کره جنوبی: تصمیمی برای اعزام نیرو به هرمز گرفته نشده است
فایننشال تایمز: عمان و قطر چارچوب تازه‌ای برای مذاکرات ایران و آمریکا تدوین می‌کنند
سفیر پیشین آمریکا: ایران ممکن است در شش هفته آینده «حمله تماشایی» کند
مدیرعامل روس‌نفت: چین بر بحران هرمز غلبه کرد
اسرائیل مدعی کنترل بر ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان شد
ادامه کاهش ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز؛ عبور تنها ۴ کشتی در روز پنجشنبه
نماینده پیشین کنگره آمریکا: امیدوارم ترامپ پوتین را به نشست جی‌۲۰ دعوت کند
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۵٫۸۵ دلار در هر گالن رسید
آخرین اخبار
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت فرمانده القسام در جنوب غزه
نظارت اطلاعات ترکیه بر تحویل سلاح‌های پ‌ک‌ک در عراق
هدف قرار گرفتن ساختمان سرویس امنیتی اوکراین در کی‌یف
بذر‌های امید در غزه؛ روایت تلاش پدر و دختر فلسطینی برای احیای کشاورزی
روسیه: خطر وقوع درگیری تمام‌عیار در اوراسیا واقعی است
انتقال ۵ لبنانی از اسرائیل با میانجی‌گری صلیب سرخ
سفیر پیشین آمریکا: ایران ممکن است در شش هفته آینده «حمله تماشایی» کند
اسرائیل مدعی کنترل بر ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان شد
روسیه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت از مسیر دریایی شمال به چین منتقل کرد
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۵٫۸۵ دلار در هر گالن رسید
پرواز هواپیمای مافوق صوت آمریکا بر فراز خلیج عمان در نزدیکی حریم هوایی ایران
ویتکاف و کوشنر احتمالاً به کی‌یف و مسکو سفر می‌کنند
فایننشال تایمز: عمان و قطر چارچوب تازه‌ای برای مذاکرات ایران و آمریکا تدوین می‌کنند
مدیرعامل روس‌نفت: چین بر بحران هرمز غلبه کرد
ادامه کاهش ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز؛ عبور تنها ۴ کشتی در روز پنجشنبه
نماینده پیشین کنگره آمریکا: امیدوارم ترامپ پوتین را به نشست جی‌۲۰ دعوت کند
تحلیل رویترز: حمله به مراسم عروسی در ایران با مهمات آمریکایی انجام شده است
کره جنوبی: تصمیمی برای اعزام نیرو به هرمز گرفته نشده است
ترامپ نخست وزیر کانادا را به فروپاشی اقتصادی تهدید کرد
ونس: آمریکا خودکفایی صنعتی خود را از دست داده است
میراث باستانی غارت‌شده لبنان پس از سال‌ها به این کشور بازگردانده شد
پرواز جاسوسی آمریکا در ۵۰ کیلومتری مرز روسیه
ترامپ: کسانی که می‌گویند آمریکا مهمات ندارد خائن هستند
۵ اسیر لبنانی از بند رژیم اسرائیل آزاد شدند
نخست وزیر اسپانیا: مدرکی برای اثبات نقش مراکش در بحران مهاجرت نداریم
گوترش درباره تشدید تنش آمریکا و ایران هشدار داد
قایق پناهجویان پس از ۲۶ روز سرگردانی در دریا پیدا شد؛ بیش از ۸۰ نفر جان باختند
چین: آمریکا تحریم‌های ایران و نهاد‌های چینی را لغو کند