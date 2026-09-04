باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرنگار المیادین در سلیمانیه امروز گزارش داد که سازمان اطلاعات ترکیه بر روند تحویل سلاح‌های حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در عراق نظارت خواهد کرد.

به گفته خبرنگار او، اطلاعات ترکیه بر تخلیه ۷۲ مکان و مخفیگاه متعلق به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در محل نظارت خواهد داشت و پنج نقطه برای تحویل سلاح در مرز بین اربیل و سلیمانیه تعیین خواهد شد.

پس از پاکسازی مناطق از عناصر این گروهک، نیرو‌های مرزبانی عراق به همراه نیرو‌های پیشمرگه در مناطقی که پاکسازی خواهند شد، مستقر خواهند شد. المیادین افزود که انتظار می‌رود حدود ۸۰۰۰ نفر از اعضای پ‌ک‌ک از عراق و سوریه به ترکیه بازگردند.

ماه گذشته، پارلمان ترکیه «قانونی تاریخی» را تصویب کرد که هدف آن پایان دادن به درگیری مسلحانه با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) از طریق ایجاد یک چارچوب قانونی برای ادغام مجدد جنگجویان این گروهک در جامعه است.

کانال ترکی NTV گزارش داد که شورای امنیت ملی ترکیه روند انحلال و خلع سلاح حزب را طبق روال پیگیری خواهد کرد، در حالی که کمیته‌ای متشکل از معاون رئیس جمهور، وزرا و رئیس سرویس اطلاعاتی مسئول اجرای آن خواهند بود.

این بخشی از یک فرآیند سیاسی است که در اواخر سال ۲۰۲۴ بین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ ک ک) آغاز شد، پس از آنکه این حزب در ماه مه گذشته تصمیم خود را برای خلع سلاح و انحلال خود در پاسخ به فراخوان رهبر زندانی خود، عبدالله اوجالان، اعلام کرد.

از سال ۱۹۸۴، ترکیه درگیر درگیری با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) است که آنکارا، آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان «تروریستی» طبقه‌بندی می‌کنند. این درگیری منجر به مرگ بیش از ۴۰ هزار نفر شده و پیامد‌های آن به عراق و سوریه نیز کشیده شده است.

این حزب در ابتدا با هدف تاسیس یک دولت مستقل کُرد در جنوب شرقی ترکیه، دست به اسلحه برد و سپس بر مطالبات مربوط به خودمختاری و حقوق سیاسی و فرهنگی کرد‌ها تمرکز کرد.

منبع: المیادین