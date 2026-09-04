باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مهرداد ریاحی رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه استان فارس از انجام مراحل احراز شرایط عمومی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: حدود ۶۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان این آزمون، پس از موفقیت در مرحله آزمون کتبی، اکنون در حال طی مراحل لازم برای احراز صلاحیت‌های عمومی هستند.

او با اشاره به روند بررسی وضعیت پذیرفته‌شدگان اظهار کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۲۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و پس از پایان این مرحله، سایر فرآیندهای قانونی و استعلام‌های لازم نیز انجام خواهد شد.

ریاحی افزود: امیدواریم با تکمیل مراحل جذب ، روند رسیدگی به پرونده این افراد در کمترین زمان ممکن به پایان برسد تا بتوانند برای تشکیل پرونده و آغاز دوره کارآموزی اقدام کنند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان فارس با بیان اینکه این مجموعه در حال حاضر حدود ۵۵۰۰ وکیل و کارآموز وکالت در سطح استان دارد، افزایش تعداد وکلا را یکی از چالش‌های این حوزه دانست و گفت: هرچند ممکن است تعداد وکلا در کشور در مقایسه با برخی آمارهای جهانی همچنان پایین باشد، اما زیرساخت‌ها و فرهنگ مراجعه به وکیل متناسب با افزایش تعداد فعالان این حرفه توسعه پیدا نکرده است.

ریاحی، مسئله آموزش کارآموزان را از دیگر چالش‌های موجود عنوان کرد و افزود: ظرفیت فضاهای آموزشی و دادگاه‌ها برای حضور کارآموزان محدود است. علاوه بر کارآموزان مرکز وکلا، کارآموزان کانون وکلای دادگستری، کارآموزان قضایی و سایر گروه‌های آموزشی نیز از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند و این موضوع گاهی موجب ایجاد نوبت‌های طولانی می‌شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان فارس همچنین بر ضرورت حرکت به سمت تربیت وکلای متخصص تأکید کرد و گفت: مرکز وکلا در سال‌های اخیر تلاش کرده است زمینه آموزش‌های تخصصی را برای وکلا فراهم کند تا پس از دریافت پروانه وکالت، بتوانند در دوره‌ها و کلاس‌های تخصصی شرکت کرده و در حوزه‌های مشخص حقوقی مهارت و تبحر بیشتری کسب کنند.

ریاحی افزود: طبیعی است که فعالیت تخصصی وکلا در حوزه‌های مختلف می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه کمک کند.

او یکی دیگر از نیازهای مهم این حوزه را فرهنگ‌سازی درباره جایگاه و نقش وکیل دانست و گفت: متأسفانه در برخی تولیدات رسانه‌ای و آثار نمایشی، گاهی تصویری کلیشه‌ای و غیرواقعی از وکلا ارائه می‌شود، در حالی که نقش اصلی وکیل دفاع از حقوق مردم، احیای حقوق عامه و کمک به تحقق عدالت است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان فارس اظهار کرد: اگر فرهنگ‌سازی درباره جایگاه واقعی وکالت به شکل صحیح انجام شود، جامعه حقوقی کشور نیز مسیر رشد و تعالی بیشتری را طی خواهد کرد.

او درباره تخلفات احتمالی در میان وکلا نیز گفت: موارد تخلف در مقایسه با تعداد بالای وکلا و کارآموزان، محدود و انگشت‌شمار است و با مواردی که تخلف آن‌ها احراز شود، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

ریاحی افزود: برخی شکایت‌ها نیز ممکن است ناشی از اختلافات میان افراد باشد و لزوماً به معنای وقوع تخلف از سوی وکیل نیست، اما در هر صورت پرونده‌ها و گزارش‌های مربوط به تخلفات احتمالی در مراجع ذی‌صلاح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

او خاطرنشان کرد: خوشبختانه در مجموعه مرکز وکلای قوه قضائیه استان فارس، موردی از بازداشت وکیل نداشته‌ایم.

رئیس اداره سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز اعلام کرد: با هدف ارتقای سطح علمی آزمون‌های مرکز و همچنین به‌روزرسانی و افزایش کارآمدی روش‌های ارزیابی داوطلبان، برنامه‌های مختلفی در دستور کار قرار گرفته است.

در این راستا، حدود ۸ هزار نفر از داوطلبان در سراسر کشور از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت‌نام کرده‌اند.

شهر شیراز نیز طی یک دوره سه‌روزه، میزبان برگزاری آزمون و ارزیابی حدود ۶۰۰ نفر از داوطلبان بوده است. و تا پایان امروز احراز صلاحیت عمومی ۱۰ استان بصورت همزمان پایان میابد.

تلاش ما بر این است که وکلا را در حوزه‌های تخصصی آموزش دهیم تا سطح دانش و توانمندی‌های حرفه‌ای آنان بیش از پیش ارتقا یابد. این مهم نیز با همکاری و از طریق مراکز ‌مربوطه در حال اجراست.