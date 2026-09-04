باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات پاراگرندپری موجو در حالی به پایان رسید که تیم مردان ایران تحت هدایت مهدی احمدی سرمربی تیم ملی با کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت. مهدی پوررهنما با عبور از تمامی حریفان خود در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم به مدال طلای این رقابت‌ها دست یافت و امیرمحمد حقیقت‌شناس و علیرضا بخت نیز دو نشان برنز را برای ایران به ارمغان آوردند.

در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم، امیرمحمد حقیقت‌شناس پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد برابر جورجی نیکولادزه از گرجستان قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید. نماینده ایران در ادامه مقابل امام‌الدین خلیلوف از جمهوری آذربایجان نیز با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد تا ضمن صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کند.

حقیقت‌شناس در مرحله نیمه‌نهایی برابر آنتونیو بوسولو از ایتالیا قرار گرفت. این مبارزه در راند نخست با تساوی ۱۶ بر ۱۶ به پایان رسید، اما نماینده ایتالیا در راند دوم با نتیجه ۲۶ بر ۱۱ به پیروزی رسید تا حقیقت‌شناس با شکست در این مرحله، به مدال برنز پاراگرندپری موجو دست پیدا کند.

در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم، مهدی پوررهنما در دور نخست برابر گومز داسیلوا از برزیل قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید. او در دور دوم نیز مقابل جو جونگ هان از کره جنوبی قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر یک حریف خود را شکست داد تا راهی مرحله نیمه‌نهایی شود و مدال برنز خود را قطعی کند.

در دیگر دیدار این وزن، علیرضا بخت که در دور نخست استراحت داشت، در دور دوم برابر ژانبولات کازیف از قزاقستان به میدان رفت و با برتری ۲ بر صفر راهی مرحله نیمه‌نهایی شد و دومین مدال برنز ایران در این وزن را قطعی کرد.

در مرحله نیمه‌نهایی، دو نماینده ایران برابر یکدیگر قرار گرفتند. پوررهنما در هر دو راند با نتیجه ۷ بر ۶ از سد علیرضا بخت عبور کرد و به فینال راه یافت. بخت نیز با شکست در این دیدار، به مدال برنز رسید.

پوررهنما در دیدار نهایی مقابل نورلان دومبایف از قزاقستان قرار گرفت. او در راند نخست با نتیجه ۸ بر ۶ به برتری رسید و راند دوم نیز با نتیجه ۴ بر ۴ به پایان رسید، اما برتری نماینده ایران در راند دوم باعث شد پوررهنما پیروز این مبارزه شود و مدال طلای پاراگرندپری موجو را از آن خود کند.

در وزن مثبت ۸۰ کیلوگرم مردان نیز حامد حق‌شناس پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر بلال یایخیائف از روسیه قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در بخش زنان نیز پنج نماینده ایران در چهار وزن با هدایت عاطفه کشاورز به میدان رفتند. در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم، روزا ابراهیمی در دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر رستموا از ازبکستان را شکست داد، اما در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر مریم بتول کاودار از ترکیه با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم، زهرا رحیمی و مریم عبدالله‌پور هر دو رقابت خود را با پیروزی آغاز کردند. رحیمی در دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر ناتا اوچیگاوا از گرجستان را شکست داد و عبدالله‌پور نیز با همین نتیجه از سد کامیلیا دوسمالوا از قزاقستان عبور کرد. هر دو نماینده ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل حریفان خود شکست خوردند؛ رحیمی برابر فرناندس کاردوسو از برزیل و عبدالله‌پور مقابل لی یوجی از چین. نکته قابل توجه اینکه هر دو حریف نمایندگان ایران در ادامه مسابقات به دیدار فینال راه یافتند.

پریماه تورانی نیز در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم پس از پیروزی ۲ بر صفر مقابل سچیل ایر از ترکیه، در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر یک مغلوب آویپا فوآفان از تایلند شد. نماینده تایلند در ادامه توانست به فینال رقابت‌ها راه پیدا کند.

در وزن مثبت ۶۵ کیلوگرم زنان، مرضیه نصراللهی در دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر ماکدو دوسانتوس از برزیل را شکست داد، اما در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل ایمی تروسدیل از بریتانیا با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد. حریف بریتانیایی نیز در ادامه با صعود به فینال، مسیر رقابت نماینده ایران را نشان داد.

به این ترتیب، پرونده حضور نمایندگان ایران در پاراگرندپری موجو با کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز توسط تیم مردان بسته شد و مهدی پوررهنما با ایستادن بر سکوی نخست، بهترین نتیجه کاروان ایران را به نام خود ثبت کرد.