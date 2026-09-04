۱۴ کیلومتر دیگر از محور زاهدان-خاش با تبدیل شدن به بزرگراه زیر بار ترافیک رفت

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای اجرایی، فنی و اعتباری، روند توسعه شبکه بزرگراهی سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر شتاب قابل توجهی گرفته و نتیجه آن اجرای همزمان طرحهای متعدد و توسعه شبکه بزرگراهی در محورهای مختلف استان بوده است.
مهدی پارسی افزود: در این راستا حدود ۱۴ کیلومتر از محور زاهدان-خاش به بزرگراه تبدیل و زیر بار ترافیک رفت که این اقدام در راستای ارتقای ایمنی، افزایش ظرفیت تردد و تسهیل رفت و آمد مردم و کاربران جادهای در یکی از محورهای مهم ارتباطی سیستان و بلوچستان انجام شده است.
وی ادامه داد: محور زاهدان-خاش در مجموع ۱۷۲ کیلومتر طول دارد که با بهرهبرداری از قطعات جدید تاکنون ۱۱۴ کیلومتر از این مسیر به بزرگراه تبدیل شده است و عملیات اجرایی برای تکمیل بخشهای باقیمانده نیز با جدیت در حال پیگیری است.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: برای اجرای ۱۴ کیلومتر بزرگراه در این محور در دو قطعه در مجموع یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و حجم قابل توجهی از عملیات عمرانی و فنی در آن به اجرا درآمده است.
وی گفت: در اجرای این طرح ۲۶۵ هزار مترمربع بسترسازی، ۳۴۱ هزار مترمکعب خاکبرداری و ۳۰۳ هزار مترمکعب خاکریزی انجام شده و برای آمادهسازی و تکمیل لایههای روسازی نیز ۷۰ هزار مترمکعب زیراساس و ۳۲ هزار مترمکعب اساس اجرا شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: در این قطعه ۲۶ هزار تن آسفالت، ۱۵۶ تن میلگرد و ۲۰ هزار مترمکعب بتن نیز بکار رفته و ۳۹ دستگاه ابنیه فنی در مجموع شامل ۸۳ دهانه احداث یا تکمیل شده است.
وی تصریح کرد: اجرای این حجم از عملیات عمرانی بیانگر گستردگی اقدامات انجام شده برای آمادهسازی و بهرهبرداری از این مسیر و تلاش مجموعه راه و شهرسازی برای شتاب بخشیدن به توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای استان است.
پارسی خاطرنشان کرد: در پایان سال گذشته نیز ۴۵ کیلومتر از محور زاهدان-خاش با وجود شروع جنگ تحمیلی سوم به بهرهبرداری رسید و اکنون با افتتاح ۱۴ کیلومتر دیگر، در مجموع ۱۱۴ کیلومتر از این محور ۱۷۲ کیلومتری به بزرگراه ارتقا یافته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۵۸ کیلومتر از این محور باقی مانده که برای تکمیل آن برنامهریزی شده و بر اساس برنامه اجرایی ۳۶ کیلومتر دیگر از مسیر تا پایان سال جاری تکمیل و به بزرگراه ارتقا خواهد یافت.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: محور زاهدان-خاش یکی از مسیرهای مهم و پرتردد استان در جابهجایی مسافر و کالا محسوب میشود و ارتقای آن به بزرگراه نقش موثری در افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر و تسهیل تردد کاربران جادهای خواهد داشت.
پارسی افزود: توسعه بزرگراهها تنها به معنای افزایش ظرفیت عبور و مرور نیست، بلکه مستقیما با رفاه و آسایش مردم ارتباط دارد و موجب کاهش زمان سفر، روانتر شدن تردد، افزایش ایمنی، کاهش خستگی رانندگان، کاهش استهلاک وسایل نقلیه و ارتقای کیفیت سفرهای بینشهری میشود.
وی بیان کرد: با توجه به گستردگی سیستان و بلوچستان و فاصله قابل توجه شهرها و مراکز جمعیتی از یکدیگر، توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای از اهمیت ویژهای برخوردار است و تکمیل شبکه بزرگراهی میتواند دسترسی مردم به خدمات، مراکز اقتصادی و بازارهای مصرف را تسهیل کند.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: ارتقای محور زاهدان-خاش به بزرگراه علاوه بر افزایش ایمنی کاربران جادهای، ظرفیت مناسبی برای رونق اقتصادی، توسعه فعالیتهای تجاری و تسهیل ارتباطات بین مناطق مختلف استان ایجاد میکند.
پارسی ادامه داد: قرار گرفتن سیستان و بلوچستان در مسیر ارتباطی جنوب شرق کشور و برخورداری از ظرفیتهای مهم اقتصادی، تجاری و ترانزیتی، ضرورت توسعه شبکه حملونقل استان را دوچندان کرده است و سرمایهگذاری در حوزه راه میتواند زمینهساز توسعه پایدار و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی در استان باشد.
وی گفت: توسعه راههای اصلی و بزرگراهها در سیستان و بلوچستان با نگاه به نیازهای امروز و آینده استان دنبال میشود و تلاش مجموعه راه و شهرسازی این است که با تکمیل قطعات در حال اجرا، بخش بیشتری از محورهای اصلی استان به بزرگراه تبدیل و زیر بار ترافیک برود.
منبع راه و شهرسازی استان