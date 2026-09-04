باشگاه خبرنگاران جوان - کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از فدراسیون فوتبال ایران بابت اشتباه کمک داور دیدار کره شمالی و ایران در جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا عذرخواهی کرد.

قاسم حدادی‌فر، سرمربی تیم ملی جوانان پس از شکست ۲ بر یک برابر کره شمالی گفت: متاسفانه اشتباه این کمک داور در اعلام آفساید مهاجم ما، باعث شد کره شمالی در بازی بماند و در نهایت بتواند نتیجه را به سود خودش بازگرداند. عرفان خدادادیان روی آن‌ گل از زمین خودمان حرکت کرد اما کمک داور تایلندی اشتباه بزرگی مرتکب شد.

تیم ملی جوانان در آخرین بازی مرحله گروهی از ساعت ۱۵:۳۰ روز ۱۵ شهریور با ویتنام دیدار می‌کند. ملی‌پوشان در مصاف نخست خود برابر فلسطین با نتیجه ۲ بر یک پیروز شده بودند.

منبع: ایسنا