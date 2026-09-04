به مناسبت گرامیداشت هفته دولت دو رویداد کاراته در بخش دختران و پسران در شهرستان بندرلنگه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بخش دختران این رقابت‌ها 70 ورزشکار در قالب هفت تیم حضور داشتند و تیم‌های زنده‌یاد دکتر حامد حسن‌پور، نارمیلا مروارید بندرلنگه، مروارید بندرکنگ، بندرچارک و روستاهای بندرشناس، بندر بستانه و بندر دیوان به مصاف یکدیگر رفتند. در پایان، تیم زنده‌یاد دکتر حامد حسن‌پور با 11 مدال طلا قهرمان شد، تیم نارمیلا مروارید بندرلنگه با 4 مدال طلا در جایگاه دوم ایستاد و تیم‌های مروارید بندرکنگ و بندرشناس نیز هرکدام با 3 مدال طلا به‌صورت مشترک سوم شدند.

در بخش پسران نیز بیش از 50 ورزشکار از تیم‌های دکتر حامد حسن‌پور بندرلنگه، مروارید بندرکنگ، بندر چارک و روستاهای بندر دیوان و بندر بستانه به رقابت پرداختند که در پایان، تیم دکتر حامد حسن‌پور بندرلنگه عنوان قهرمانی را کسب کرد، تیم بندر دیوان نایب‌قهرمان شد و تیم‌های بندر بستانه و مروارید بندرکنگ به‌صورت مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

مراسم اهدای مدال و تجلیل از ورزشکاران با حضور مهدی صابری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بندرلنگه، رئیس هیأت کاراته استان هرمزگان، فریده مضیئی رئیس هیأت کاراته شهرستان بندرلنگه، وحید سقایی دبیر هیأت و جمعی از خانواده‌های ورزشکاران برگزار شد.

 

برچسب ها: مسابقات کاراته ، مسابقات ورزشی
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