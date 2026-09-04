باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با تکرار انتقاد خود از انگلیس به دلیل خودداری از پیوستن به جنگ علیه ایران، مدعی شد جنگی که آمریکا به راه انداخته، انگلیس را از تهدید حمله هسته‌ای نجات می‌دهد.

ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری جی‌بی نیوز انگلیس، در پاسخ به موضع لندن در مورد جنگ با ایران، تلویحا گفت که اگر آرژانتین به جزایر فالکلند حمله کند، از انگلیس حمایت نخواهد کرد.

ترامپ مدعی شد: «من کشور شما را نیز از این تهدید نجات می‌دهم، زیرا اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که از آن در اروپا، جایی که قابلیت‌های موشکی دارد، استفاده کند تا علیه آمریکا، جایی که این قابلیت‌ها را ندارد.»

همزمان با تشدید اختلاف بر سر حاکمیت جزایر فالکلند، ترامپ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به انگلیس پیشنهاد کمک خواهد داد یا خیر، انتقاد خود را از آنچه که او به عنوان بی‌عملی انگلیس در حمایت از اقداماتش در ایران می‌بیند، تجدید کرد.

منبع: اسپوتنیک