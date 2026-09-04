ووشوکاران دختر شهرستان خوسف در مسابقات استانی، موفق به کسب عناوین برتر و سهمیه حضور در رقابت‌های کشوری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا  - مسابقات ووشوی قهرمانی استان خراسان جنوبی که به میزبانی شهرستان زیرکوه و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره «شهیده دکتر مهسا طاهری» برگزار شد، با افتخارآفرینی ورزشکاران شهرستان خوسف همراه بود.

در این دوره از رقابت‌ها، «نازنین‌زهرا رضایی» و «یاسمین‌زهرا رضایی» از تیم خوسف، با ارائه عملکردی درخشان در برابر حریفان، موفق به کسب ۲ مدال نقره شدند و توانستند جواز حضور در مسابقات کشوری را به دست آورند.

حمیدرضا مالکی‌نژاد، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوسف ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به مدال‌آوران، خانواده‌های آنان و جامعه ورزشی استان، برای این دو ووشوکار شایسته در مسیر رقابت‌های کشوری آرزوی موفقیت و کسب افتخارات بیشتر کرد.

این موفقیت بار دیگر ظرفیت‌های بالای ورزشی دختران در شهرستان‌های خراسان جنوبی را به اثبات رساند

برچسب ها: ووشو کار ، ورزش ، مسابقات
خبرهای مرتبط
ووشو کاران خراسان جنوبی در مسابقات قهرمانی کشور درخشیدند
تیم ووشو خراسان جنوبی به رقابت‌های انتخابی تیم ملی اعزام شد
ووشوکاران خراسان‌جنوبی در مسابقات قهرمانی کشور درخشیدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
درخشش دختران ووشوکار خوسفی در مسابقات استانی / راهیابی دو ورزشکار به رقابت‌های کشوری
آغاز فراخوان رویداد ملی تولید محتوای جهاد مقدس
آخرین اخبار
آغاز فراخوان رویداد ملی تولید محتوای جهاد مقدس
درخشش دختران ووشوکار خوسفی در مسابقات استانی / راهیابی دو ورزشکار به رقابت‌های کشوری