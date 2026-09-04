باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - مسابقات ووشوی قهرمانی استان خراسان جنوبی که به میزبانی شهرستان زیرکوه و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره «شهیده دکتر مهسا طاهری» برگزار شد، با افتخارآفرینی ورزشکاران شهرستان خوسف همراه بود.
در این دوره از رقابتها، «نازنینزهرا رضایی» و «یاسمینزهرا رضایی» از تیم خوسف، با ارائه عملکردی درخشان در برابر حریفان، موفق به کسب ۲ مدال نقره شدند و توانستند جواز حضور در مسابقات کشوری را به دست آورند.
حمیدرضا مالکینژاد، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوسف ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به مدالآوران، خانوادههای آنان و جامعه ورزشی استان، برای این دو ووشوکار شایسته در مسیر رقابتهای کشوری آرزوی موفقیت و کسب افتخارات بیشتر کرد.
این موفقیت بار دیگر ظرفیتهای بالای ورزشی دختران در شهرستانهای خراسان جنوبی را به اثبات رساند