باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی ناریشکین، مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه، تاکید کرد که ناتو در حال شبیه‌سازی محاصره استان کالینینگراد است، اما نیرو‌های مسلح روسیه قادر به شکست هر متجاوزی هستند.

ناریشکین در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از بیست و دومین نشست شورای روسای سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع که در سن پترزبورگ برگزار شد، گفت: «اخیرا، ناتو مجموعه‌ای از رزمایش‌ها را با هدف شبیه‌سازی محاصره استان کالینینگراد انجام داده است. تشکیلات نیرو‌های مسلح روسیه در این استان، در مناطق مرزی شمال غربی و غرب روسیه و ناوگان بالتیک از تمام قابلیت‌های لازم برای جلوگیری از هرگونه تجاوز و شکست هر متجاوزی برخوردارند.»

مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه افزود که مسکو از قدرت، توانایی‌ها و منابع کافی، از جمله منابع نظامی-فنی، برای تامین امنیت خود برخوردار است.

ناریشکین در هشداری گسترده‌تر تاکید کرد که خطر یک درگیری گسترده در کل فضای اوراسیا یک «خطر واقعی» است و «جدی‌ترین نگرانی‌ها» را ایجاد می‌کند. او خاطرنشان کرد که رهبران اروپایی از «استراتژی ریسک‌پذیری» که توسط سازمان‌های اطلاعاتی غربی در قرن گذشته تدوین شده است، حمایت می‌کنند.

او همچنین با اشاره به اینکه سیاستمداران غربی از «افسانه تهدید از شرق» برای افزایش هزینه‌های نظامی استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد که جامعه اروپایی «بیش از حد لوس و منحرف» است و به طور عینی برای یک جنگ در مقیاس بزرگ آماده نیست.

منبع: آر تی