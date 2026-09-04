وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی بالگرد‌های چندمنظوره و تجهیزات آن به ارزش مجموعا ۱۵۰ میلیون دلار به عراق موافقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  وزارت خارجه آمریکا امروز (جمعه) اعلام کرد که با فروش بالگرد‌های Bell ۴۱۲EPX و تجهیزات مرتبط با آن به عراق موافقت کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت عراق درخواست خرید بالگرد‌های Bell ۴۱۲EPX، رادیو‌های فرکانس بالا، قطعات یدکی، تجهیزات پشتیبانی زمینی، اسناد و داده‌های فنی، آموزش تجهیزات جدید شامل آموزش خلبانان و نیرو‌های تعمیر و نگهداری، خدمات مهندسی، فنی و پشتیبانی لجستیکی دولت آمریکا و پیمانکاران، و دیگر موارد مرتبط با پشتیبانی لجستیکی و برنامه‌ای را ارائه کرده است».

گفته شده ارزش این تجهیزات مجموعا ۱۵۰ میلیون دلار خواهد بود.

شایان ذکر است که Bell ۴۱۲EPX یک بالگرد دوموتوره و چندمنظوره است که قابلیت استفاده در مأموریت‌های نظامی، امنیتی و غیرنظامی را دارد. 

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: بالگرد آمریکایی ، عراق ، فروش تجهیزات
خبرهای مرتبط
نظارت اطلاعات ترکیه بر تحویل سلاح‌های پ‌ک‌ک در عراق
هشدار مرکز انرژی عراق: احتمال ۱۰۰ دلاری شدن نفت
هشدار امنیتی آمریکا به شهروندانش در عراق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سفیر پیشین آمریکا: ایران ممکن است در شش هفته آینده «حمله تماشایی» کند
اظهارات تهدیدآمیز ترامپ درباره کوه کلنگ
اسرائیل مدعی کنترل بر ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان شد
روسیه: خطر وقوع درگیری تمام‌عیار در اوراسیا واقعی است
بذر‌های امید در غزه؛ روایت تلاش پدر و دختر فلسطینی برای احیای کشاورزی
تلاش آمریکا و اروپا برای تصویب قطعنامه جدید علیه ایران
هدف قرار گرفتن ساختمان سرویس امنیتی اوکراین در کی‌یف
توافق نظامی بزرگ بین یونان و اسرائیل، برای کنار زدن ترکیه
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند آمریکا در جنگ با ایران شکست بخورد
آمریکا یک بانک ترکیه‌ای را در ارتباط با ایران تحریم کرد
آخرین اخبار
هشدار حماس درباره احیای طرح آوارگی فلسطینی‌ها از غزه
وال‌استریت ژورنال: واشنگتن همکاری قضایی با اتاوا را متوقف می‌کند
فروش احتمالی بالگرد‌های آمریکایی به عراق
ناریشکین: ناتو در حال شبیه‌سازی محاصره کالینینگراد است
اظهارات تهدیدآمیز ترامپ درباره کوه کلنگ
لفاظی جدید ترامپ: جنگ با ایران انگلیس را از تهدید هسته‌ای نجات داد
زلنسکی: فرستادگان ترامپ به اوکراین می‌آیند؛ از روسیه می‌خواهیم کی‌یف را هدف قرار ندهد
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند آمریکا در جنگ با ایران شکست بخورد
توافق نظامی بزرگ بین یونان و اسرائیل، برای کنار زدن ترکیه
آخرین آمار از سیل مرگبار نپال؛ بیش از ۱۳۰۰ کشته و هزاران نفر مفقود
هشدار مرکز انرژی عراق: احتمال ۱۰۰ دلاری شدن نفت
آمریکا یک بانک ترکیه‌ای را در ارتباط با ایران تحریم کرد
تلاش آمریکا و اروپا برای تصویب قطعنامه جدید علیه ایران
طرح هفت ساله وزیر صهیونیست برای خارج کردن فلسطینیان از نوار غزه
کرملین: آمریکا احتمالاً از اوکراین بخواهد حملاتش به روسیه را متوقف کند 
سازمان ملل: اسرائیل فلسطینیان کرانه باختری را به زور آواره می‌کند
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت فرمانده القسام در جنوب غزه
نظارت اطلاعات ترکیه بر تحویل سلاح‌های پ‌ک‌ک در عراق
هدف قرار گرفتن ساختمان سرویس امنیتی اوکراین در کی‌یف
بذر‌های امید در غزه؛ روایت تلاش پدر و دختر فلسطینی برای احیای کشاورزی
روسیه: خطر وقوع درگیری تمام‌عیار در اوراسیا واقعی است
انتقال ۵ لبنانی از اسرائیل با میانجی‌گری صلیب سرخ
سفیر پیشین آمریکا: ایران ممکن است در شش هفته آینده «حمله تماشایی» کند
اسرائیل مدعی کنترل بر ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان شد
روسیه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت از مسیر دریایی شمال به چین منتقل کرد
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۵٫۸۵ دلار در هر گالن رسید
پرواز هواپیمای مافوق صوت آمریکا بر فراز خلیج عمان در نزدیکی حریم هوایی ایران
ویتکاف و کوشنر احتمالاً به کی‌یف و مسکو سفر می‌کنند
فایننشال تایمز: عمان و قطر چارچوب تازه‌ای برای مذاکرات ایران و آمریکا تدوین می‌کنند
مدیرعامل روس‌نفت: چین بر بحران هرمز غلبه کرد