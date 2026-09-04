باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خارجه آمریکا امروز (جمعه) اعلام کرد که با فروش بالگرد‌های Bell ۴۱۲EPX و تجهیزات مرتبط با آن به عراق موافقت کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت عراق درخواست خرید بالگرد‌های Bell ۴۱۲EPX، رادیو‌های فرکانس بالا، قطعات یدکی، تجهیزات پشتیبانی زمینی، اسناد و داده‌های فنی، آموزش تجهیزات جدید شامل آموزش خلبانان و نیرو‌های تعمیر و نگهداری، خدمات مهندسی، فنی و پشتیبانی لجستیکی دولت آمریکا و پیمانکاران، و دیگر موارد مرتبط با پشتیبانی لجستیکی و برنامه‌ای را ارائه کرده است».

گفته شده ارزش این تجهیزات مجموعا ۱۵۰ میلیون دلار خواهد بود.

شایان ذکر است که Bell ۴۱۲EPX یک بالگرد دوموتوره و چندمنظوره است که قابلیت استفاده در مأموریت‌های نظامی، امنیتی و غیرنظامی را دارد.

منبع: بریکینگ نیوز