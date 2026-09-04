باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - ماشاءالله تابع جماعت، معاون وزیر نیرو، در حاشیه بازدید از نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ با تقدیر از برگزارکنندگان این رویداد، به تشریح برنامهها و رویکردهای وزارت نیرو برای توسعه همکاری با شرکتهای دانشبنیان و فعالان زیستبوم نوآوری پرداخت.
وی با اشاره به نقش فناوریهای نوین در آینده صنعت آب و برق اظهار کرد: وزارت نیرو یکی از بزرگترین کارفرمایان شرکتهای دانشبنیان در کشور به شمار میرود و هماکنون بیش از هزار شرکت دانشبنیان و فناور با این وزارتخانه همکاری دارند که حدود ۱۰ درصد از مجموع شرکتهای دانشبنیان کشور را شامل میشوند.
تابع جماعت افزود: حجم قراردادهای منعقدشده با این شرکتها در سال گذشته به بیش از ۱۲ همت رسیده است که بیانگر ظرفیت قابلتوجه شرکتهای فناور و دانشبنیان در پاسخگویی به نیازهای صنعت آب و برق است.
معاون وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در تعامل با شرکتهای نوآور گفت: نباید همواره پروژهای از پیش طراحیشده را در اختیار شرکتها قرار دهیم؛ بلکه باید مسائل و چالشهای اصلی صنعت را مطرح کنیم تا شرکتهای خلاق و فناور با نگاه نوآورانه خود برای حل آنها ایدهپردازی و راهحل ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از گرههای صنعت آب و برق را میتوان با استفاده از ظرفیت شرکتهای خلاق، با هزینه کمتر و بهرهوری بیشتر برطرف کرد. در این میان، ایجاد بازار مطمئن برای محصولات و خدمات دانشبنیان، یکی از مهمترین الزامات برای ورود جدی شرکتها به عرصه حل مسائل صنعت است.
تابع جماعت حضور گسترده جوانان و نوجوانان در نمایشگاه اینوتکس را امیدوارکننده دانست و اظهار کرد: این حضور نشان میدهد نسل جدید انگیزه و ظرفیت بالایی برای ورود به حل مسائل کلان کشور دارد. حمایت از ایدههای نوآورانه باید از مرحله ایدهیابی آغاز شود و پس از بررسی ابعاد اقتصادی، فنی و قابلیت اجرا، مسیر تبدیل ایده به محصول و راهحل هموار شود.
وی در تشریح برنامههای حمایتی وزارت نیرو افزود: دو مسیر اصلی برای حمایت از شرکتهای فناور پیشبینی شده است؛ نخست، ارائه مجموعهای از حمایتهای نرمافزاری و سختافزاری، تسهیلات حقوقی و مشاورهای و تأمین فضا و امکانات مورد نیاز شرکتها و دوم، راهاندازی پارک علم و فناوری آب و انرژی.
معاون وزیر نیرو با اشاره به روند تأسیس این پارک گفت: پارک علم و فناوری آب و انرژی زیر نظر وزارت علوم در حال شکلگیری است و بهزودی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد. مأموریت این پارک تنها محدود به ارائه حمایتهای معمول نیست، بلکه قرار است به پلی مؤثر میان صنعت آب و برق و شرکتهای استارتآپی و دانشبنیان تبدیل شود تا نیازهای صنعت و ایدههای فناورانه در مسیری دوسویه به یکدیگر متصل شوند.