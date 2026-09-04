باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جدیدترین اظهارات جنگ‌طلبانه خود علیه ایران، به خبرنگاران گفت که ایالات متحده ممکن است به‌زودی به کوه کلنگ حمله کند.

کوه کلنگ که نام کامل آن «کوه کلنگ‌گزلا» است در استان اصفهان واقع شده و در دو کیلومتری مجتمع هسته‌ای نطنز قرار دارد. مقامات آمریکایی مدعی فعالیت هسته‌ای ایران در این مکان شده‌اند.

ترامپ اولین بار در خرداد ماه به صورت مستقیم این کوه را به عنوان یکی از اهداف احتمالی آمریکا مطرح کرد.

در همین حال، اوایل این ماه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره فعالیت هسته‌ای ایران در این منطقه، گفت که شواهد محکمی برای تأیید این ادعا‌ها وجود ندارد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران صراحتا اعلام کرده است که در کوه کلنگ هیچ فعالیت هسته‌ای در جریان نیست و تمرکز آمریکا بر این منطقه را «بهانه‌ای ساختگی برای تجاوز، تخریب و خرابکاری» دانسته است.

اگر به ایران حمله نمی‌کردیم، اکنون اسرائیل را نداشتیم

ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌های خود مدعی شد که طی ۵ ماه حملات نظامی علیه ایران، توانسته «از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند».

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره بر این موضوع گفت: «اگر ما وارد آنجا نمی‌شدیم، الان نه اسرائیلی وجود داشت و نه خاورمیانه‌ای» و مدعی شد که تهران در مرحله بعد به سراغ شهر‌های اروپایی و آمریکایی می‌رفت.

ترامپ همچنین در واکنش به اظهارات «جی‌دی ونس» معاون خود که گفته بود بحران با ایران را «جنگ» توصیف نمی‌کند، این رویارویی را «درگیری نظامی مقطعی» خواند.

ویتکاف و کوشنر پیشنهاد جدید برای پایان جنگ اوکراین را به روسیه می‌برند

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به سفر قریب‌الوقوع «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» فرستادگان کاخ سفید به روسیه اشاره کرد. ترامپ گفت که این دو نفر پیشنهاد‌هایی را برای پایان دادن به جنگ اوکراین، به روسیه ارائه خواهند کرد.

ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «ما یک ایده برای صلح داریم. می‌دانیم که مشکل شخصیتی میان روسیه و اوکراین وجود دارد. رئیس‌جمهور اوکراین و روسیه واقعا از یکدیگر متنفرند. اما هر دو طرف سربازان زیادی را از دست می‌دهند. این مسئله باید حل‌وفصل شود».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت که امیدوار است مذاکره‌کنندگان این کشور در سفر پیش‌روی خود بتوانند پیشرفت‌هایی حاصل کنند.

منبع: الجزیره / بریکینگ نیوز