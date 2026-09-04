پیکر مطهر ناوسروان شهید «سیدمالک موسوی تبار»درمیان بدرقه باشکوه مردم بهمئی به خاک سپرده شد

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر مطهر ناوسروان شهید «سیدمالک موسوی تبار» از شهدای اخیر راه وطن، پس از تشییع باشکوه در شهر لیکک، مرکز شهرستان بهمئی، امروز جمعه در میان حضور گسترده مردم در زادگاهش، روستای تنگ‌گر، تشییع و به خاک سپرده شد.

پیکر این شهید والامقام شامگاه پنجشنبه در شهر لیکک با حضور جمع زیادی از مردم، مسئولان و خانواده‌های شهدا تشییع شده بود و امروز جمعه نیز آیین تشییع و خاکسپاری وی در زادگاهش با حضور گسترده مردم روستای تنگ‌گر و مناطق اطراف برگزار شد.

مردم شهرستان بهمئی با حضور در این آیین، پیکر ناوسروان شهید «سیدمالک موسوی تبار» را بر فراز دستان خود تا محل خاکسپاری بدرقه کردند و با ادای احترام به مقام شامخ شهید، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.

ناوسروان شهید «سیدمالک موسوی تبار» صبحگاه روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، هنگام انجام مأموریت ردیابی و مقابله با موشک‌های رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی در شهر آغاجاری، در جریان حملات هوایی این رژیم به شهادت رسید.

پیکر این شهید پس از انتقال به شهرستان بهمئی، با حضور مردم و مسئولان در شهر لیکک تشییع و سپس برای برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری به زادگاهش، روستای تنگ‌گر، منتقل شد.