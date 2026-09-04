باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای به مناسبت فرارسیدن ۱۳ شهریور ماه سالروز حماسه صابرین در ارتفاعات جاسوسان، این حماسه را نماد اقتدار و علیه ضد انقلاب دانست.
در این بیانیه آمده است: ۱۳ شهریور ماه، یادآور فداکاری و ایثار دلاورمردان گردان قمر بنیهاشم (ع) از تیپ ویژه صابرین نیروی زمینی سپاه در عملیات پاکسازی ارتفاعات استراتژیک «جاسوسان» در منطقه عمومی سردشت است.
در این بیانیه تصریح شده است: این عملیات که در سال ۱۳۹۰ و در پی دستور فرمانده معظم کل قوا ، رهبری شهید مبنی بر تغییر رویکرد از «پدافندی» به «تهاجمی» علیه گروهکهای تروریستی آغاز شد، نقطه عطفی در تأمین امنیت پایدار مرزهای شمالغرب کشور محسوب میشود.
«پس از استقرار گروهک تروریستی پژاک در ارتفاعات مرزی و ایجاد دژهای مستحکم در نقاط صعبالعبور، نیروی زمینی سپاه با اجرای سلسله عملیاتهای دقیق و پیچیده، ضمن آزادسازی مناطق کلیدی همچون بورآلان، ارتفاعات قندیل و مروان، ضربات سنگینی به ساختار تشکیلاتی این گروهک وارد آورد.»
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در نهایت، پاکسازی ارتفاعات جاسوسان که به عنوان «شاهرگ حیاتی» پژاک شناخته میشد، به تیپ ویژه صابرین واگذار گردید.
در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح شده است: رزمندگان این یگان با رشادت مثالزدنی و با وجود شرایط سخت جوی و موانع مهندسی دشمن، موفق به نفوذ به آخرین سنگرهای تروریستها شدند. این عملیات در نهایت منجر به فرار ذلتبار بقایای این گروهک از منطقه و تثبیت کامل امنیت در جدار مرز شد. در این حماسه جاودان، ۱۳ تن از دلاوران گردان قمر بنیهاشم (ع) به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
اسامی شهدای والامقام این عملیات به شرح زیر است:
۱. شهید محمد جعفرخانی (فرمانده)
۲. شهید علی پرورش
۳. شهید مصطفی (کمیل) صفریتبار
۴. شهید مجتبی باباییزاده
۵. شهید مسلم احمدیپناه
۶. شهید محمد منتظرالقائم
۷. شهید محمد محرابیپناه
۸. شهید یوسف فدایینژاد
۹. شهید حسن حسینپور
۱۰. شهید حسین رضایی
۱۱. شهید محمد غفاری
۱۲. شهید علیرضا بریهی
۱۳. شهید سید محمود موسوی
منبع: سپاه نیوز