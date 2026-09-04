باشگاه خبرنگاران جوان - زایلیتول یک شیرینکننده مصنوعی محبوب است که در همه چیز، از غذاها و نوشیدنیهای بدون قند گرفته تا آدامس و محصولات مراقبت از دهان و دندان، یافت میشود. اما تحقیقات جدید، شبهاتی را در مورد ایمنی طولانیمدت آن برای قلب مطرح میکند.
دکتر «مارکو ویتکوفسکی»، محقق ارشد از بیمارستان دانشگاه چاریته در برلین، گفت: «در مطالعات قبلی، ما نشان دادیم که زایلیتول میتواند توانایی پلاکتها را در تشکیل لخته افزایش دهد.»
او در یک بیانیه خبری افزود: «ما همچنین دریافتیم که سطح بالای زایلیتول در خون در افراد پرخطر در یک دوره سه ساله با حوادث قلبی عروقی مرتبط است. در اینجا ما بررسی کردیم که آیا زایلیتول حوادث قلبی عروقی را در یک نمونه بزرگتر از جمعیت عمومی در پیگیری بسیار طولانیتر افزایش میدهد یا خیر.»
تیمی از محققان دادههای بیش از ۱۷۷۰۰ نفر را در دو مطالعه بزرگ و طولانیمدت تجزیه و تحلیل کردند.
در هر دو مطالعه، افرادی که بالاترین سطح زایلیتول در خون را داشتند، نسبت به افرادی که کمترین سطح را داشتند، خطر بیشتری برای حمله قلبی، سکته مغزی یا مرگ داشتند.
در یک گروه که به مدت شش سال تحت نظر بودند، خطر ۵۷ درصد بیشتر بود. در گروه دیگر که به مدت ۳۰ سال تحت نظر بودند، این خطر ۱۸ درصد بیشتر بود.
ویتکوفسکی گفت: «شیرینکنندههای مصنوعی توسط افرادی مصرف میشوند که فکر میکنند از شکر سالمتر هستند و عموماً توسط سازمانهای نظارتی ایمن تلقی میشوند. یافتههای بلندمدت ما در جمعیت عمومی نشان میدهد که ما چقدر در مورد ایمنی قلبی عروقی زایلیتول اطلاعات کمی داریم و نشان میدهد که مطالعات بیشتر ضروری است.»
سخنگوی انجمن قلب و عروق اروپا گفت که یافتهها نشان میدهد زایلیتول ممکن است اثرات منفی بلندمدت بر سلامت قلب داشته باشد. با این حال، از آنجا که این یک مطالعه مشاهدهای بود، فقط یک ارتباط را نشان میدهد و نمیتواند ثابت کند که زایلیتول باعث افزایش خطر شده است.
منبع : مهر