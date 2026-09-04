آمریکا در بحبوحه تشدید اختلافات تجاری و سیاسی با کانادا، به وزارت دادگستری خود دستور داده هرگونه همکاری با دولت کانادا را متوقف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی با استناد به ایمیل‌های داخلی دولت آمریکا، اعلام کرد که به وزارت دادگستری آمریکا در اوایل هفته جاری دستور داده شده است که تمامی همکاری‌های خود با دولت کانادا را متوقف کند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اختلافات تجاری و سیاسی آمریکا و کانادا بار دیگر تشدید شده است. پس از شکست مذاکرات تجاری دو طرف در اواخر مرداد، دولت ترامپ تعرفه ۵۰ درصدی را بر بسیاری از کالا‌های کانادایی اعمال کرد و کانادا نیز از اعمال تعرفه‌های متقابل تا اواسط شهریور خبر داده است.

مارک کارنی، نخست وزیر کانادا اخیرا از واشنگتن خواسته رویکرد خود را تغییر دهد و گفته است که آمریکا باید «جدی‌تر» وارد مذاکرات شود. او همچنین خطاب به دولت ترامپ گفت که «دست از ساختن میم و طعنه‌زدن» بردارد.

در مقابل، دونالد ترامپ ضمن انتقاد از موضع اتاوا، مارک کارنی را به سیاسی‌کردن اختلافات متهم کرده و گفت که اقتصاد کانادا در صورت ادامه این روند با «فروپاشی» مواجه خواهد شد.

منبع: رویترز