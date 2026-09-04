آمریکا در بحبوحه تشدید اختلافات تجاری و سیاسی با کانادا، به وزارت دادگستری خود دستور داده هرگونه همکاری با دولت کانادا را متوقف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی با استناد به ایمیل‌های داخلی دولت آمریکا، اعلام کرد که به وزارت دادگستری آمریکا در اوایل هفته جاری دستور داده شده است که تمامی همکاری‌های خود با دولت کانادا را متوقف کند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اختلافات تجاری و سیاسی آمریکا و کانادا بار دیگر تشدید شده است. پس از شکست مذاکرات تجاری دو طرف در اواخر مرداد، دولت ترامپ تعرفه ۵۰ درصدی را بر بسیاری از کالا‌های کانادایی اعمال کرد و کانادا نیز از اعمال تعرفه‌های متقابل تا اواسط شهریور خبر داده است.

مارک کارنی، نخست وزیر کانادا اخیرا از واشنگتن خواسته رویکرد خود را تغییر دهد و گفته است که آمریکا باید «جدی‌تر» وارد مذاکرات شود. او همچنین خطاب به دولت ترامپ گفت که «دست از ساختن میم و طعنه‌زدن» بردارد.

در مقابل، دونالد ترامپ ضمن انتقاد از موضع اتاوا، مارک کارنی را به سیاسی‌کردن اختلافات متهم کرده و گفت که اقتصاد کانادا در صورت ادامه این روند با «فروپاشی» مواجه خواهد شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ تجاری ، آمریکا و کانادا ، وزارت دادگستری
خبرهای مرتبط
مخالفت ۶۳ درصد آمریکایی‌ها با تغییر نام دریاچه انتاریو
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
ترامپ نخست وزیر کانادا را به فروپاشی اقتصادی تهدید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سفیر پیشین آمریکا: ایران ممکن است در شش هفته آینده «حمله تماشایی» کند
اظهارات تهدیدآمیز ترامپ درباره کوه کلنگ
اسرائیل مدعی کنترل بر ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان شد
روسیه: خطر وقوع درگیری تمام‌عیار در اوراسیا واقعی است
بذر‌های امید در غزه؛ روایت تلاش پدر و دختر فلسطینی برای احیای کشاورزی
تلاش آمریکا و اروپا برای تصویب قطعنامه جدید علیه ایران
هدف قرار گرفتن ساختمان سرویس امنیتی اوکراین در کی‌یف
توافق نظامی بزرگ بین یونان و اسرائیل، برای کنار زدن ترکیه
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند آمریکا در جنگ با ایران شکست بخورد
آمریکا یک بانک ترکیه‌ای را در ارتباط با ایران تحریم کرد
آخرین اخبار
هشدار حماس درباره احیای طرح آوارگی فلسطینی‌ها از غزه
وال‌استریت ژورنال: واشنگتن همکاری قضایی با اتاوا را متوقف می‌کند
فروش احتمالی بالگرد‌های آمریکایی به عراق
ناریشکین: ناتو در حال شبیه‌سازی محاصره کالینینگراد است
اظهارات تهدیدآمیز ترامپ درباره کوه کلنگ
لفاظی جدید ترامپ: جنگ با ایران انگلیس را از تهدید هسته‌ای نجات داد
زلنسکی: فرستادگان ترامپ به اوکراین می‌آیند؛ از روسیه می‌خواهیم کی‌یف را هدف قرار ندهد
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند آمریکا در جنگ با ایران شکست بخورد
توافق نظامی بزرگ بین یونان و اسرائیل، برای کنار زدن ترکیه
آخرین آمار از سیل مرگبار نپال؛ بیش از ۱۳۰۰ کشته و هزاران نفر مفقود
هشدار مرکز انرژی عراق: احتمال ۱۰۰ دلاری شدن نفت
آمریکا یک بانک ترکیه‌ای را در ارتباط با ایران تحریم کرد
تلاش آمریکا و اروپا برای تصویب قطعنامه جدید علیه ایران
طرح هفت ساله وزیر صهیونیست برای خارج کردن فلسطینیان از نوار غزه
کرملین: آمریکا احتمالاً از اوکراین بخواهد حملاتش به روسیه را متوقف کند 
سازمان ملل: اسرائیل فلسطینیان کرانه باختری را به زور آواره می‌کند
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت فرمانده القسام در جنوب غزه
نظارت اطلاعات ترکیه بر تحویل سلاح‌های پ‌ک‌ک در عراق
هدف قرار گرفتن ساختمان سرویس امنیتی اوکراین در کی‌یف
بذر‌های امید در غزه؛ روایت تلاش پدر و دختر فلسطینی برای احیای کشاورزی
روسیه: خطر وقوع درگیری تمام‌عیار در اوراسیا واقعی است
انتقال ۵ لبنانی از اسرائیل با میانجی‌گری صلیب سرخ
سفیر پیشین آمریکا: ایران ممکن است در شش هفته آینده «حمله تماشایی» کند
اسرائیل مدعی کنترل بر ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان شد
روسیه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت از مسیر دریایی شمال به چین منتقل کرد
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۵٫۸۵ دلار در هر گالن رسید
پرواز هواپیمای مافوق صوت آمریکا بر فراز خلیج عمان در نزدیکی حریم هوایی ایران
ویتکاف و کوشنر احتمالاً به کی‌یف و مسکو سفر می‌کنند
فایننشال تایمز: عمان و قطر چارچوب تازه‌ای برای مذاکرات ایران و آمریکا تدوین می‌کنند
مدیرعامل روس‌نفت: چین بر بحران هرمز غلبه کرد