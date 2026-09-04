باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حازم قاسم، سخنگوی حماس روز جمعه تایید کرد که اظهارات فزاینده وزرای رژیم تروریستی اسرائیل در مورد ادامه اتخاذ طرح‌هایی برای آواره کردن مردم فلسطین از نوار غزه، تحولی بسیار خطرناک است.

قاسم توضیح داد که این اظهارات نشان می‌دهد که اشغالگران اسرائیلی از این طرح دست نکشیده‌اند و به دنبال معرفی مجدد و ترویج آن در خدمت محاسبات سیاسی و انتخاباتی خود هستند.

او افزود که این امر ادامه جنگ علیه این منطقه، تشدید محاصره، سیاست‌های گرسنگی و تشنگی، ممانعت از بازسازی و جلوگیری از ورود تجهیزات بخش بهداشت و درمان را برای تحمیل یک واقعیت سخت زندگی که به سمت آوارگی سوق می‌دهد، توضیح می‌دهد.

در همین راستا، سخنگوی جنبش حماس از کشور‌های عربی و اسلامی خواست تا برای مقابله با این طرح‌ها و اتخاذ مواضع و اقدامات موثر برای خنثی کردن آنها، اقدامات جدی و یکپارچه‌ای انجام دهند و تاکید کرد که این طرح‌ها تهدیدی مستقیم برای آرمان فلسطین و امنیت ملی عربی و اسلامی هستند.

قاسم تاکید کرد که اتخاذ موضع یکپارچه و قاطع عربی و اسلامی می‌تواند نقشه‌های اشغالگران و آواره کردن ملت فلسطین از سرزمینشان را خنثی کند.

این در حالی است که نقض مداوم توافق آتش‌بس در غزه، جایی که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل مناطقی از نوار غزه را با گلوله‌های توپخانه بمباران می‌کند و با هواپیما‌های جنگی و پهپاد‌ها حملات هوایی انجام می‌دهد، علاوه بر تخریب محله‌های مسکونی و زیرساخت‌ها، غیرنظامیان را نیز می‌کشد.

منبع: المیادین