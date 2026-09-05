باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - علی‌اکبر پرچ، مدیر دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با اشاره به تفاوت فضای نمایشگاه اینوتکس امسال با دوره‌های گذشته اظهار کرد: فضای اینوتکس امسال نسبت به سال‌های قبل تا حدودی متفاوت بود. اگرچه تنوع شرکت‌ها و مجموعه‌های حاضر در نمایشگاه قابل توجه بود، اما به نظر می‌رسد سطح حضور برخی شرکت‌ها نسبت به سال گذشته پررنگ‌تر بود و امسال به همان میزان شاهد حضور برخی مجموعه‌ها نبودیم.

وی افزود: سال گذشته برنامه مشترکی میان دبیرخانه تولید بار اول و نمایشگاه اینوتکس برگزار شد که امسال به دلیل شرایطی که کشور با آن مواجه بود، فرصت اجرای مجدد این برنامه فراهم نشد.

پرچ با تأکید بر نقش نمایشگاه‌هایی همچون اینوتکس در توسعه زیست‌بوم فناوری کشور ادامه داد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی به به‌هم‌رسانی عرضه‌کنندگان فناوری، شامل شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داخلی، با مشتریان و متقاضیان فناوری در بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی کمک می‌کند.

به گفته وی، بازدید مدیران و فعالان اقتصادی از این نمایشگاه‌ها و گفت‌و‌گو با صاحبان غرفه‌ها، زمینه شناخت بهتر از ظرفیت‌های فناورانه کشور، محصولات تولید داخل و آخرین دستاورد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را فراهم می‌کند.

مدیر دبیرخانه تولید بار اول با بیان اینکه اینوتکس از این منظر می‌تواند نقش موفقی در زیست‌بوم فناوری کشور ایفا کند، ابراز امیدواری کرد که این رویداد در سال‌های آینده با تقویت ارتباط میان عرضه و تقاضای فناوری، موفق‌تر از گذشته عمل کند.

۲۱۵ طرح تولید بار اول با ارزش ۷۵۰ میلیون دلار

پرچ در ادامه با تشریح آخرین وضعیت برنامه تولید بار اول گفت: تاکنون ۲۱۵ طرح تولید بار اول داشته‌ایم که مجموع ارزش طرح‌های ابلاغ‌شده تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ به حدود ۷۵۰ میلیون دلار رسیده است.

وی با اشاره به آثار اجرای این طرح‌ها در کاهش وابستگی ارزی کشور اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که به ازای هر یک دلار ابلاغی از طریق کارگروه تولید بار اول، بین پنج تا ۱۵ دلار کاهش ارزبری در کشور ایجاد شود. اگر میانگین این میزان را ۱۰ دلار در نظر بگیریم، اجرای طرح‌های فعلی می‌تواند در بلندمدت حدود ۷.۵ میلیارد دلار کاهش ارزبری برای کشور به همراه داشته باشد.

پرچ توضیح داد: برای برآورد میزان کاهش ارزبری، نیاز سالانه کشور به این محصولات و خدمات را در بازه‌های زمانی پنج‌ساله و ۱۰ساله لحاظ می‌کنیم تا آثار اقتصادی تولید داخلی این اقلام با دقت بیشتری محاسبه شود.

کاهش ۲۰ تا ۵۰ درصدی هزینه‌ها با بومی‌سازی

مدیر دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین به آثار اقتصادی داخلی‌سازی تجهیزات، کالاها، خدمات و پروژه‌های فناورانه اشاره کرد و گفت: برآورد‌های ما نشان می‌دهد بومی‌سازی و ساخت داخل اقلامی که در قالب تولید بار اول تعریف می‌شوند، می‌تواند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش هزینه نسبت به نمونه‌های خارجی به همراه داشته باشد.

وی افزود: این موضوع تنها به تولید یک کالا محدود نمی‌شود و خدمات و حتی پروژه‌هایی که در قالب توسعه لایسنس اجرا می‌شوند نیز می‌توانند مشمول این ظرفیت باشند.

تولید بار اول؛ تقویت اشتغال و امنیت تأمین

پرچ با تأکید بر اینکه دستاورد‌های تولید بار اول فراتر از صرفه‌جویی ارزی و کاهش هزینه‌هاست، تصریح کرد: ایجاد توانمندی در یک شرکت داخلی برای پاسخ‌گویی به یک نیاز پایدار در کشور، به شکل‌گیری اشتغال پایدار و افزایش امنیت تأمین کالا و خدمات مورد نیاز دستگاه‌ها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، دسترسی به تولیدکننده و تأمین‌کننده داخلی و امکان دریافت خدمات پس از فروش، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ به‌ویژه در شرایط تحریم و در مقاطعی که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها تشدید می‌شود.

به گفته پرچ، برخورداری از تأمین‌کننده داخلی در چنین شرایطی می‌تواند دسترسی دستگاه‌های کشور به کالا و خدمات مورد نیاز را تضمین و ریسک‌های ناشی از وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی را کاهش دهد.

هدف‌گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری تا پایان سال

مدیر دبیرخانه تولید بار اول با اشاره به برنامه این دبیرخانه برای ادامه مسیر در سال جاری گفت: پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال بتوانیم مجموع ارزش طرح‌های تولید بار اول را به حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسانیم.