مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: چهار حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان طی روز جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۸ مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت:امروز ۴ سانحه رانندگی در محور های ارتباطی استان رخ داد که در نخستین حادثه، انحراف از جاده و واژگونی یک دستگاه سمند در محور ماکو ـ چایپاره، هفت مصدوم داشت که نجاتگران پایگاه امداد و نجات مرگنلر شهرستان شوط پس از حضور در محل، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی را انجام داده و مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند.

وی افزود:در حادثه‌ای دیگر، واژگونی یک دستگاه دنا در محور ارومیه ـ سلماس، سه مصدوم بر جای گذاشت. نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال‌احمر شهرستان ارومیه پس از حضور در صحنه، مصدومان را پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل کردند.

محبوبی گفت:همچنین برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با نیسان جونیور در محور مهاباد ـ میاندوآب، نزدیکی روستای قزل‌قوپی، سه مصدوم داشت که توسط نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه‌راهی دارلک هلال‌احمر شهرستان مهاباد امدادرسانی و به مرکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یادآورشد: در آخرین حادثه نیز برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۷ و تندر ۹۰ در محور سلماس ـ ارومیه، نرسیده به روستای عربلو، پنج مصدوم بر جای گذاشت. نجاتگران واکنش سریع هلال‌احمر استان پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی، مصدومان را به مرکز درمانی منتقل کردند.

وی تصریح کرد: در مجموع این چهار حادثه رانندگی ۱۸ نفر مصدوم شدند و تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات امدادی و پیش‌بیمارستانی به مراکز درمانی انتقال یافتند.