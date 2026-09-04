مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: چهار حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان طی روز جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۸ مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت:امروز ۴ سانحه رانندگی در محور های ارتباطی استان رخ داد که  در نخستین حادثه، انحراف از جاده و واژگونی یک دستگاه سمند در محور ماکو ـ چایپاره، هفت مصدوم داشت که نجاتگران پایگاه امداد و نجات مرگنلر شهرستان شوط پس از حضور در محل، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی را انجام داده و مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند.

وی افزود:در حادثه‌ای دیگر، واژگونی یک دستگاه دنا در محور ارومیه ـ سلماس، سه مصدوم بر جای گذاشت. نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال‌احمر شهرستان ارومیه پس از حضور در صحنه، مصدومان را پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل کردند.

محبوبی گفت:همچنین برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با نیسان جونیور در محور مهاباد ـ میاندوآب، نزدیکی روستای قزل‌قوپی، سه مصدوم داشت که توسط نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه‌راهی دارلک هلال‌احمر شهرستان مهاباد امدادرسانی و به مرکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یادآورشد: در آخرین حادثه نیز برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۷ و تندر ۹۰ در محور سلماس ـ ارومیه، نرسیده به روستای عربلو، پنج مصدوم بر جای گذاشت. نجاتگران واکنش سریع هلال‌احمر استان پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی، مصدومان را به مرکز درمانی منتقل کردند.

وی تصریح کرد: در مجموع این چهار حادثه رانندگی ۱۸ نفر مصدوم شدند و تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات امدادی و پیش‌بیمارستانی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

برچسب ها: حوادث رانندگی استان ، هلال احمر
خبرهای مرتبط
توقیف ۱۴ خودروی متخلف برای حفظ جان کاربران جاده‌ها و انضباط ترافیکی در بابل
سلیمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد؛
امدادرسانی به 5 هزار و 50 نفر گرفتار در برف و کولاک طی 3 روز گذشته
مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان‌شرقی ؛
مرگ 272 نفر و مصدومیت4529 نفر در حوادث رانندگی آذربایجان‌شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرماندار سلماس دستور تسریع در احداث پل راه‌آهن و تقاطع را صادر کرد
۱۸ مصدوم طی چهار حادثه رانندگی امروز در محورهای ارتباطی آذربایجان‌غربی
صدرنشینی آذربایجان‌غربی در پروژه‌های عمرانی کشور با نزدیک به ۹۹ همت اعتبار
سحرگاه امید در زندان ماکو؛ آزادی ۱۲ زندانی در پی بازدید سرزده رئیس‌کل دادگستری
آخرین اخبار
۱۸ مصدوم طی چهار حادثه رانندگی امروز در محورهای ارتباطی آذربایجان‌غربی
فرماندار سلماس دستور تسریع در احداث پل راه‌آهن و تقاطع را صادر کرد
صدرنشینی آذربایجان‌غربی در پروژه‌های عمرانی کشور با نزدیک به ۹۹ همت اعتبار
سحرگاه امید در زندان ماکو؛ آزادی ۱۲ زندانی در پی بازدید سرزده رئیس‌کل دادگستری
ویزیت ۸۲ زندانی ارومیه در روزهای تعطیل
کشف ۵۰  کیلو شیشه در استان آذربایجان غربی