باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیین افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی و هنر‌های سنتی که شامگاه امروز با استقبال کم نظیر هنرمندان، مسئولان و عموم شهروندان همراه بود، همزمان با رونمایی از سه سند مهم میراثی در حوزه ثبت ملی قم به عنوان «شهر ملی صنایع دستی» و نیز اسناد ثبت آیین سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم و آیین تشییع پیکر رهبر شهید در شهر مقدس ، جلو‌ه ای ویژه به این رویداد فرهنگی بخشید.

در این نمایشگاه، ۶۰ غرفه به عرضه تازه ترین آثار و تولیدات هنرمندان در رشته‌های متنوعی، چون آینه کاری سنتی، تذهیب و نگارگری، سفال، معرق چوب و فرش دستباف اختصاص یافته است. هنرمندان شرکت کننده از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و یزد نیز در این رویداد حضور دارند و آثار خود را در معرض دید و قضاوت علاقه مندان قرار دادهاند.

بهروز ندایی، سرپرست معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حاشیه این مراسم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، نمایشگاه را گامی مؤثر در جهت معرفی ظرفیت‌های پنهان صنایع دستی، حمایت مادی و معنوی از هنرمندان و ایجاد زمینه برای عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات دانست و گفت: این رویداد نه تنها فرصتی برای آشنایی نسل جوان با میراث گرانبهای هنر ایرانی است، بلکه بستر مناسبی برای شبکه سازی میان هنرمندان و بازاریابی پایدار آثار صنایع دستی است.

وی افزود:ثبت قم به عنوان شهر ملی صنایع دستی، گامی راهبردی برای تقویت هویت فرهنگی این استان و برنامه ریزی هدفمند در حوزه آموزش، تولید و صادرات است که امیدواریم با استمرار چنین نمایشگاه‌هایی به اهداف بلندمدت خود دست یابیم.

گفتنی است، نخستین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی و هنر‌های سنتی قم تا یکشنبه شب، ۱۵ شهریور ماه، از ساعت ۱۸ تا ۲۴ در صحن آستانه حرم مطهر حضرت معصومه (س) پذیرای عموم شهروندان، گردشگران، پژوهشگران و فعالان حوزه فرهنگ و هنر خواهد بود.