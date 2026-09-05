سرمربی تیم ملی امید درباره وضعیت این تیم در آستانه بازی های آسیایی ناگویا توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسین عبدی سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران، درباره آخرین وضعیت این تیم و شرایط آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: من هم مثل شما برای این قضیه جواب مشخصی ندارم. قرار بود طبق برنامه از هفتم تا دهم شهریورماه در تهران اردو داشته باشیم و سپس اردوی تدارکاتی برگزار کنیم، اما نتوانستیم بازیکنان را در اختیار داشته باشیم و برنامه‌ای که پیش‌بینی کرده بودیم، به‌طور کامل اجرا نشد.

او افزود: ما در اردیبهشت‌ماه جلسات زیادی با تاج داشتیم. چیزی که من را متقاعد کرد این بود که برای رسیدن به نتیجه مثبت باید کار سختی انجام دهیم و این مسیر را با بازی‌های دوستانه و در اختیار داشتن بازیکنان پیش ببریم. بازیکنان فعلی تیم ملی امید همان بازیکنانی هستند که یک پروسه را از رده‌های پایه با آنها آغاز کردیم. از نوجوانان و سپس جوانان روی آنها کار کردیم و امروز بسیاری از آنها جزو بهترین‌های لیگ هستند.

سرمربی تیم ملی امید تصریح کرد: در این مدت فقط مقابل انگلیس در رده نوجوانان و مقابل ژاپن در رده نوجوانان در ۹۰ دقیقه شکست خوردیم. این یک پروژه مشترک با فدراسیون و باشگاه‌ها بود و فرآیند شناسایی و پرورش این بازیکنان در تیم‌های ملی پایه انجام شد. حتی زمانی که تعدادی از آنها باشگاه نداشتند، روی آنها کار کردیم. در واقع کار دوماهه را انجام دادیم.

عبدی درباره انتقاد‌ها از استفاده از بازیکنان شاخص گفت: تیم ملی فوتبال با تیم‌های دیگر فرق می‌کند. تیم ملی جای خوب‌ها نیست، جای عالی‌ها هم نیست؛ جای نخبه‌هاست. اگر بازیکنی خوب باشد، اما بازیکن بهتری هم وجود داشته باشد، باید از بازیکن بهتر استفاده کنیم. تیم‌های پایه برای پشتوانه‌سازی تیم ملی بزرگسالان تشکیل شده‌اند. همیشه درباره جوانگرایی صحبت می‌کنیم و می‌پرسیم چرا از جوان‌ها استفاده نمی‌شود، اما این اتفاق باید از خود ما شروع شود.

سرمربی تیم ملی امید افزود: در مورد انتخاب بازیکنان نیز چند موضوع را لحاظ می‌کنیم. در دو ماه خرداد و تیر اردو‌های زیادی داشتیم و حتی در دوران جنگ هم بازیکنان را جمع کردیم و آماده نگه داشتیم. براساس عملکرد بازیکنان تصمیم می‌گیریم، باید بهترین‌ها را انتخاب کنیم و حق نداریم حق یک بازیکن را به بازیکن دیگری بدهیم.

عبدی درباره دعوت از علیرضا بیرانوند خاطرنشان کرد: هیچ فشاری برای دعوت از بیرانوند روی ما نبود. حتی قبل از اینکه مسئولیت تیم را بر عهده بگیرم، یک لیست اولیه وجود داشت که نام او در آن نبود.

او درباره استفاده از امیرحسین حسین‌زاده گفت: دلیل استفاده از حسین‌زاده، برنامه فشرده مسابقات بود. تمام حریفان ما مثل امارات و چین از ظرفیت چنین شرایطی استفاده می‌کنند و ما هم باید بتوانیم از داشته‌های خودمان استفاده کنیم. اگر در ناگویا نتیجه نگیریم، همه فقط بازی‌ها را می‌بینند و مشکلات پشت سر تیم را نمی‌بینند؛ بنابراین باید با بهترین وضعیت ممکن به مسابقات می‌رفتیم. کشور‌های دیگر بازیکنان امید خود را برای بازی‌های آسیایی کاملاً در اختیار تیم‌هایشان قرار می‌دهند.

او ادامه داد: از پنج بازیکنی که در اردو حضور داشتند و مدیران آنها تشکر می‌کنم؛ آنها نه فقط به من، بلکه به تیم ملی احترام گذاشتند. مبین دهقان بازیکن الوحده امارات است. او موضوعی را به من گفت و بعد از تحقیق متوجه شدم باشگاه‌ها موظف هستند بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی امید قرار دهند.

او درباره برنامه زمانی اعزام تیم ملی امید به بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: گاهی گفته می‌شد اگر یک روز مانده به فیفادی بازیکنان را در اختیار داشته باشیم، مشکل حل می‌شود، اما این مسئله برای جغرافیای ما امکان‌پذیر نیست. پرواز مستقیم از تهران به ناگویا نداریم و باید جت‌لگ و زمان لازم برای تطبیق بازیکنان را هم در نظر بگیریم.

سرمربی تیم امید عنوان کرد: اگر بیستم شهریور حرکت کنیم و بیست‌وپنجم بازی داشته باشیم، چه باید بکنیم؟ من به دوستان گفتم اگر بخواهید از داخل برای خودمان جهنم درست کنیم، باید چنین برنامه‌ریزی‌ای داشته باشیم.

عبدی درباره غیبت محمدجواد حسین‌نژاد و محمد مهدی زارع گفت: خیلی به حسین‌نژاد علاقه دارم و دوست داشتم با او کار کنم. جواد گفت سال سختی داشته و می‌خواهد کمی استراحت کند. زارع و حسین‌نژاد هر دو لژیونر بودند و گفتند تنها ۲۴ ساعت زودتر از فیفادی می‌توانند بازیکن را در اختیار تیم ملی قرار دهند. فرصت ما برای اعلام لیست نهایی هم به شکلی بود که نتوانستیم زارع را که به پرسپولیس آمده بود، دوباره در اختیار داشته باشیم.

او درباره امیرحسین محمودی گفت: او در لیست ما بود، اما، چون در اردو حضور نداشت، نتوانستیم این بازیکن را ارزیابی کنیم. تیم ملی را بر مبنای یک نفر نمی‌گذاریم. اگر او را دعوت می‌کردیم و در اردو نبود، خود شما از من می‌پرسیدید چرا بازیکنی را دعوت کرده‌اید که در اردو حضور نداشته است.

سرمربی تیم ملی امید در ادامه با تشکر از مسئولان ورزش و فدراسیون گفت: من از تاج، بهاروند، علی‌نژاد، دبیرکل فدراسیون، دنیامالی و همه مسئولان ورزش تشکر می‌کنم که به این تیم علاقه دارند. در نهایت آنها باید تصمیمات نهایی را در این خصوص بگیرند. من همان‌قدر که به باشگاه‌ها حق می‌دهم، به سازمان لیگ هم حق می‌دهم و به خودمان هم حق می‌دهم؛ چون پیراهن تیم ملی را بر تن داریم و باید برای بهترین نمایندگی فوتبال ایران تلاش کنیم.

عبدی خاطرنشان کرد: همه انتظار قهرمانی دارند و ما باید تیم را به بهترین شکل هماهنگ کنیم. کار در ژاپن بسیار سخت است و اگر یک بازی از سه بازی گروهی را ببازیم، کارمان سخت می‌شود؛ بنابراین باید با بهترین وضعیت ممکن به مسابقات برویم. من فقط مربی هستم و وظیفه‌ام برنامه‌ریزی برای تیم ملی است. صداقت من شاید تلخ باشد، اما بهتر از شیرینی دورویی است.

سرمربی تیم ملی امید درباره حضور در ناگویا گفت: اگر ۱۰ شهریور بدون بازیکنان گل‌گهر، استقلال و تراکتور و نفرات لیگ امارات، تیم را در اختیار می‌گرفتیم ۱۴ بازیکن داشتیم که ۳ نفر دروازه‌بان بودند. با این تعداد بازیکن باید تیم را هماهنگ می‌کردیم، اما برای کمک به تیم ملی و کشور باید از خودمان بگذریم.

او افزود:، اما روز ۱۷ شهریور باید ۲۳ بازیکن را به ما بدهند. در غیر این صورت امکان حضور خیلی کمرنگ می‌شود، اما مدیران بالادستی باید تصمیم بگیرند. باید یک نتیجه منطقی برای کلیت و آینده گرفت. AFC هم باید معضل بازی‌های لیگ نخبگان را در نظر می‌گرفت و این ناهماهنگی از جانب AFC هم است.

سرمربی امید‌ها درمورد مطرح شدن شایعه استعفایش، گفت: باید توان تقابل با رقبا را داشته باشیم. حرفی درباره استعفا هم نزده و گفتم با ۱۰ بازیکن و یک دروازه‌بان هم در مسابقات شرکت می‌کنم، اما انتظاری نباید داشته باشید. از خودم می‌گذرم و می‌دانم پس از مسابقات صحبت‌های زیادی می‌شود، اما در شرایط جنگی و تحریم باید به مصاف تیم‌هایی برویم که تا دندان مسلح هستند.