باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری سخنگوی آموزش و پرورش صبح امروز ۱۴ شهریور ماه برگزار شد.

در این نشست علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، امام شهیدان و شهدای معلم و دانش‌آموز، گفت: ما تا ابد مدیون خون این عزیزان هستیم.

مدرسه؛ سنگر مقابله با فضاسازی دشمن

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد فضای ناامیدی و آشوب در جامعه، افزود: دشمنی‌ها با ایران، ریشه در عصبانیت از اقتدار این مرز و بوم دارد. علم‌آموزی و دسترسی به تکنولوژی حق مسلم هر کشوری است و ما اجازه نخواهیم داد کوچک‌ترین خللی در اجرای تقویم آموزشی ایجاد شود. وی تأکید کرد: منشأ اقتدار علمی کشور از مدارس آغاز می‌شود و هرگونه کوتاهی در اهداف بلند نظام تعلیم و تربیت، آب ریختن به آسیاب دشمن است.

جزئیات بازگشایی مدارس و تغییرات مدیریتی

فرهادی در ادامه با اعلام خبر بازگشایی حضوری ۱۲۵ هزار مدرسه در سراسر کشور در اول مهر، به تغییرات ساختاری در نظام پرداخت‌ها اشاره کرد و افزود: برای نخستین‌بار از مهرماه، ادبیات «عملکرد و کارانه» در مدارس حاکم خواهد شد.

وی افزود: میانگین حق مدیریت مدیران و معاونان مدارس دو برابر خواهد شد، اما این افزایش به صورت مساوی نیست و مبتنی بر عملکرد خواهد بود. در این مدل، معاونان آموزشی و پرورشی در ارزیابی عملکرد مدیر و کادر اجرایی مدرسه مداخله خواهند کرد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش شاخص‌های این ارزیابی را چنین برشمرد: «میزان افزایش سواد دانش‌آموزان، موفقیت در آزمون‌ها، اجرای فعالیت‌های پرورشی و آموزش‌های سبک زندگی». این پرداخت مبتنی بر عملکرد، با پیگیری وزیر آموزش و پرورش و تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه اجرایی خواهد شد.

افزایش دو برابری نرخ اضافه تدریس

فرهادی همچنین خبر از افزایش تقریباً دو برابری نرخ اضافه تدریس برای معلمان شاغل و بازنشسته از ابتدای مهرماه داد و آن را گامی در جهت تکریم معلمان و جبران بخشی از زحمات این قشر عنوان کرد.

در ادامه این نشست حامد صبوری، قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی گفت: ملت بزرگ ایران، درس‌های بصیرت، استقامت و استکبارستیزی را از مکتب امام (ره) آموخته و این مفاهیم را در بعثت عمومی خود به جهانیان عرضه کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان دانش‌آموزی از بدو تأسیس، فضایی برای کنشگری و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان بوده است، تصریح کرد: تمام تلاش مجموعه بر این است که فرصت‌های تربیتی را مغتنم شمرده و بستری مناسب برای بروز استعدادهای دانش‌آموزان فراهم کنیم.

صبوری در ادامه با اشاره به علاقه وافر دانش‌آموزان به حرفه خبرنگاری، افزود: رسانه و خبرنگاری یکی از عرصه‌هایی است که دانش‌آموزان استقبال ویژه‌ای از آن دارند و سازمان دانش‌آموزی خود را موظف می‌داند که این فرصت را برای آنان تسهیل و تقویت کند.

قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی با یادآوری تأکید وزیر آموزش و پرورش مبنی بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای در مدارس خاطرنشان کرد: در گذشته شعار «هر مدرسه یک خبرنگار» مطرح بود، اما امروز با دستور وزیر محترم، رویکرد ما به سمت «هر کلاس، یک خبرنگار» تغییر یافته است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، در حال حاضر ۳۲ تحریریه خبری درون‌مدرسه‌ای در ۳۲ استان کشور به‌صورت آزمایشی در حال راه‌اندازی است تا دانش‌آموزان در نقش‌های مختلفی همچون دبیر فرهنگی، دبیر ورزشی و خبرنگار کلاس‌های مختلف، مهارت‌های رسانه‌ای را تمرین کرده و نسل آینده خبرنگاران کشور را شکل دهند.

فرهادی با تبیین سیاست‌های حمایتی این وزارتخانه در دولت چهاردهم، جزئیات تازه‌ای از توافق با سازمان برنامه و بودجه برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان ارائه کرد.

جذب حداکثری ذخایر انسانی (بازنشستگان)

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت ارزشمند معلمان بازنشسته، تصریح کرد: با مصوبه جدید، امکان به‌کارگیری معلمان بازنشسته تا سقف ۲۴ ساعت تدریس در هفته فراهم شده است. وی افزود: همچنین قاعده جدیدی برای قدردانی از عزیزانی که به درخواست وزارتخانه بازنشستگی خود را به تعویق می‌اندازند، وضع شده است. بر این اساس، برای این همکاران یک ماه پاداش در نظر گرفته شده که این رقم در مناطق محروم به ۱.۵ ماه افزایش می‌یابد.

حمایت ویژه از ۴۰ هزار معلم مناطق محروم و عشایری

فرهادی با اذعان به سختی‌های کار در مناطق دورافتاده و عشایری، اظهار داشت: برای حدود ۴۰ هزار نفر از معلمانی که در این مناطق سخت خدمت می‌کنند، «فوق‌العاده خاص» در نظر گرفته شده است که از مهرماه جاری اعمال و پرداخت خواهد شد. وی تأکید کرد که این اقدام گامی برای جبران بخشی از مجاهدت‌های خاموشِ معلمانی است که در صعب‌العبورترین نقاط کشور، چراغ دانش را روشن نگه می‌دارند.

تحول در پرداخت حق مدیریت شیفت دوم

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ناچیز بودن حق مدیریت و خدمات در شیفت دوم مدارس، از اصلاح این رویه خبر داد و گفت: به دلیل محدودیت‌های فضاهای آموزشی و رشد جمعیت دانش‌آموزی، ناچار به اداره برخی مدارس در دو شیفت هستیم. وی افزود: از این پس ۷۰ درصد حداقل حقوق پایه (معادل حدود ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان بر مبنای حقوق سال جاری) به عنوان حق مدیریت به مدیران، معاونان و کادر اجرایی و خدماتی شیفت دوم پرداخت خواهد شد که تحولی قابل توجه نسبت به ارقام جزئی گذشته محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاری برای فردای ایران

فرهادی با سپاس از سازمان برنامه و بودجه برای تأمین ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار این طرح‌ها، تأکید کرد که وزیر آموزش و پرورش همچنان شخصاً پیگیر بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان است. وی خاطرنشان کرد: این ارقام، سرمایه‌گذاری برای تضمین آینده کشور است و ثمرات آن در سال‌های پیش رو نمایان خواهد شد.

سخنگوی آموزش و پرورش از واگذاری تنظیم بازار شیر مدارس به استان‌ها و نظارت مستقیم استانداران خبر داد و گفت: قرارداد تأمین شیر با شرکت‌های معتبر و مورد تأیید وزارت بهداشت در هر استان منعقد خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مطلوب سرانه‌های مدارس، افزود: تاکنون در چند مرحله مبالغ ۵۳۷ میلیارد تومان، ۱۰۰ میلیارد تومان و ۱۲۸ میلیارد تومان جهت هزینه‌های جاری به حساب مدارس واریز شده است و مدارس شبانه‌روزی برای تأمین غذای دانش‌آموزان تا پایان آبان‌ماه دغدغه‌ای نخواهند داشت.

به‌روزرسانی پاداش‌های معوق و رتبه‌بندی

فرهادی وضعیت پاداش پایان خدمت فرهنگیان را «به‌روز» اعلام کرد و گفت: بدهی‌های مربوط به اجرای رتبه‌بندی سال ۱۴۰۰ که به دلیل پیش‌بینی نشدن در ردیف بودجه مانده بود، در حال پرداخت است.

وی افزود: پاداش بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پرداخت شده و پاداش سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز به‌زودی واریز خواهد شد. همچنین جا ماندگان پرداخت‌های اخیر ظرف امروز و فردا مطالبات خود را دریافت خواهند کرد.

عدالت آموزشی؛ از گسترش مدارس سمپاد تا حمایت از مناطق عشایری

وی با اشاره به توسعه عدالت آموزشی، از ایجاد ۳۹ منطقه جدید برای مدارس تیزهوشان (سمپاد) بر اساس شاخص‌های جمعیتی خبر داد. همچنین در اقدامی تحول‌آفرین، بودجه کیفیت‌بخشی و فعالیت‌های پرورشی مدارس عشایری ۱۳ برابر شده است.

در همین راستا، طرح «حامی» با تخصیص ۱۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تقویت یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اجرا شد که با استقبال ۹۰ درصدی اولیا در مناطق محروم همراه بوده است. همچنین برای نخستین‌بار ۳ میلیون و ۳۴ هزار دانش‌آموز آموزش‌های سواد دیجیتال و هوش مصنوعی را فرا گرفتند.

توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و ورزشی

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت بهداشت در محیط مدرسه، اعلام کرد: ۲۴۰۰ مدرسه امسال به‌طور کامل سرویس‌های بهداشتی خود را بازسازی کرده‌اند. وی همچنین از اختصاص ۱۱۵ میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز مدارس، ۲۷۶ میلیارد تومان برای هنرستان‌ها و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز کاروان‌های ورزشی دانش‌آموزی خبر داد.

وی تاکید کرد: تلاش ما این است که مدارس دولتی از نظر سرانه و اعتبارات جاری با کمبود مواجه نباشند و بتوانند سال تحصیلی جدید را با شرایط مناسب آغاز کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، درباره مطالبات مربوط به اجرای رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: بخشی از مطالبات مربوط به اجرای رتبه‌بندی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پرداخت نشده بود که این موضوع چند علت داشت. اجرای رتبه‌بندی از اسفندماه ۱۴۰۱ انجام شد، اما قانونگذار اجرای آن را از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تعیین کرده بود و برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منابعی برای پرداخت این بخش پیش‌بینی نشده بود.

وی افزود: این منابع را پیش‌بینی و پرداخت مربوط به بازنشستگان محترم سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجام شد. به‌زودی و احتمالاً کمتر از یک ماه آینده، مطالبات مربوط به بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز پرداخت خواهد شد.

فرهادی ادامه داد: ممکن است برخی از بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز در پرداخت‌های قبلی جا مانده باشند که مبالغ مربوط به این افراد نیز طی امروز شنبه یا فردا یکشنبه به حسابشان واریز خواهد شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عدالت آموزشی اظهار کرد: در راستای توسعه مدارس استعداد‌های درخشان، ۳۲ منطقه جدید بر اساس شاخص‌های جمعیتی به مدارس تیزهوشان مجهز شدند تا دانش‌آموزان مستعد در مناطقی که پیش از این مدرسه استعداد‌های درخشان نداشتند، به دلیل نبود امکانات از فرصت‌های آموزشی محروم نمانند.

وی افزود: در زمینه پوشش دهک‌های اقتصادی دانش‌آموزانی که در مدارس سمپاد تحصیل می‌کنند نیز تغییراتی ایجاد شده است و دولت هزینه تحصیل دانش‌آموزان تا دهک هفتم را پرداخت خواهد کرد؛ در حالی که پیش از این این حمایت تا دهک چهارم انجام می‌شد.

فرهادی همچنین از افزایش اعتبارات مربوط به کیفیت‌بخشی مدارس خبر داد و گفت: اعتبار مدارس عشایری در حوزه فعالیت‌های پرورشی، کیفیت‌بخشی و کلاس‌های برنامه‌ریزی‌شده، ۱۳ برابر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: حدود ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای تحویل و تجهیز مدارس اختصاص داده شده است. همچنین حدود ۲۷۶ میلیارد تومان نیز برای تجهیز هنرستان‌ها در نظر گرفته شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به توسعه مدارس شبانه‌روزی اظهار کرد: تعداد مدارس شبانه‌روزی نیز افزایش یافته و در بخش هنرستان‌ها تعداد مدارس از ۲۵۱ مورد به ۲۷۶ مورد رسیده است.

فرهادی درباره اجرای طرح‌های حمایتی آموزشی نیز گفت: طرح «حامی» امسال با موفقیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته در مدارس ابتدایی اجرا شد و در دوره متوسطه نیز طرح «تقویت» با هدف ارتقای یادگیری دانش‌آموزان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها تلاش شد اعتبارات و نیروی انسانی کافی در نظر گرفته شود. تنها در بخش نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت معلمان آزاد، حدود یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.

فرهادی تصریح کرد: امسال به‌ویژه در مناطق محروم، حدود ۹۰ درصد دانش‌آموزان در این طرح‌ها شرکت کردند. با توجه به اینکه بخشی از آموزش در دوره گذشته به صورت غیرحضوری و مجازی انجام شده بود، اولیا و خانواده‌ها نیز ضرورت تقویت یادگیری دانش‌آموزان را احساس کردند و از حضور فرزندانشان در کلاس‌های طرح حامی و تقویت حمایت کردند

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به اهمیت سلامت و بهداشت در مدارس اظهار کرد: بهداشت در مدرسه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چراکه اگر اصول بهداشتی در مدارس رعایت نشود، ممکن است شاهد شیوع بیماری‌های فراگیر میان دانش‌آموزان و در کلاس‌های درس باشیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مصادیق بهداشت در مدارس، وضعیت آبخوری‌ها و سرویس‌های بهداشتی است. امسال نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه به طور کامل از نظر سرویس‌های بهداشتی تکمیل و تجهیز شده‌اند و در سایر مدارس نیز مواردی که نیاز به تعمیرات جزئی داشته، از محل اعتبارات مربوط به تعمیرات انجام شده است.

فرهادی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش دانش‌آموزی گفت: حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای کاروان‌های ورزشی در حوزه دانش‌آموزی اختصاص دادیم که خوشبختانه نتایج آن را نیز در موفقیت‌های دانش‌آموزان کشور در رقابت‌های ورزشی بین‌المللی شاهد بودیم.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: امسال حدود ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای شرکت کردند. این میزان مشارکت با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مدارس در دوره گذشته به صورت غیرحضوری انجام می‌شد، رقم قابل توجهی است و در صورت برگزاری کامل فعالیت‌های حضوری، امکان مشارکت تعداد بیشتری از دانش‌آموزان وجود داشت.