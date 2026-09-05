معاون فنی ساتبا گفت: در بخش کیفیت تجهیزات باید بگویم هیچ تجهیزی توسط ساتبا وارد کشور نشده، مگر اینکه مراحل کنترل کیفیت را طی کرده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علیرضا پرنده‌مطلق، معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در بخش کیفیت تجهیزات باید بگویم هیچ تجهیزی توسط ساتبا وارد کشور نشده، مگر اینکه مراحل کنترل کیفیت را طی کرده باشد.

او افزود: ما بازرسان مختلفی داریم که در مراحل تأمین کالا، از ابتدای تولید تا مرحله‌ای که تجهیزات در کشور نصب می‌شود، بر تأمین این کالا‌ها نظارت دارند.

پرنده‌مطلق تصریح کرد: بنابراین با اطمینان می‌توانم به شما و مردم بگویم تجهیزاتی که امروز در مورد نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی مربوط به صندوق پروژه نور درباره آن صحبت می‌کنیم، از بهترین کیفیت برخوردار است و جزء نیروگاه‌های برتر کشور خواهد شد.

معاون فنی و مهندسی ساتبا در رابطه با اینکه تجهیزات این نیروگاه فقط از کشور چین وارد می‌شود یا از کشور‌های دیگر نیز تأمین خواهد شد، اظهار کرد: اگر نگاهی به آمار تولید تجهیزات در کشور‌های مختلف دنیا داشته باشیم، چین به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت تجدیدپذیر شناخته می‌شود.

او ادامه داد: به همین دلیل، بیشتر تجهیزاتی که مورد نیاز ما بوده و در داخل کشور تولید نمی‌شود یا با کمبود تولید مواجه بوده‌ایم، از کشور چین وارد می‌شود.