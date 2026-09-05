رونمایی از پوستر رسمی سریال «مرد سه هزار چهره»

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز پخش سریال «مرد سه هزار چهره»، پوستر رسمی این مجموعه ۱۵ قسمتی منتشر شد؛ مجموعه‌ای به کارگردانی مهران مدیری که بار دیگر مسعود شصت‌چی را در موقعیت‌هایی تازه و پیش‌بینی‌ناپذیر روایت می‌کند.

پوستر رسمی سریال «مرد سه هزار چهره» همزمان با آغاز پخش این مجموعه از شبکه سه سیما رونمایی شد.

«مرد سه هزار چهره» به کارگردانی مهران مدیری، تهیه‌کنندگی جواد فرحانی و نویسندگی امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر، مجموعه‌ای ۱۵ قسمتی است که ادامه‌ای بر ماجراهای مسعود شصت‌چی محسوب می‌شود و این شخصیت را در موقعیت‌هایی تازه، متفاوت و پیش‌بینی‌ناپذیر قرار می‌دهد.

مهران مدیری، غلامرضا نیکخواه، پروین قائم‌مقامی، پژمان بازغی، نصرالله رادش و بهی جدیدی از جمله بازیگران این مجموعه هستند.

از دیگر عوامل «مرد سه هزار چهره» می‌توان به سعید قلوبی، دستیار تهیه‌کننده؛ ریموند رسولی و حسن محمدی، مدیران تولید؛ پوپک مظفری، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه‌ریز؛ علیرضا رنجبران کرمانی، مدیر فیلمبرداری؛ محمود خرسند، صدابردار، صداگذار و میکس؛ فتاح مینوبخش، دستیار اول کارگردان؛ امین جهانی، طراح صحنه؛ شهرزاد مدیری، طراح لباس؛ محمود دهقانی، طراح گریم؛ بهرام صادقی و امید محمدی، مدیران تدارکات و سیامک مهماندوست، تدوینگر اشاره کرد.

سریال «مرد سه هزار چهره» جمعه‌ها ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.