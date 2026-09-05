شرکت پالایش نفت تهران با اشاره به مفاد نامه‌ای که مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات وزارت نفت به انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت ارسال کرده، مبانی محاسبه نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی اصلی پالایشگاه‌ها را بر اساس آخرین ابلاغیه موجود، تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت پالایش نفت تهران با نماد «شتران» در اطلاعیه بااهمیت گروه «ب» اعلام کرد: بر اساس نامه‌ای که مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات وزارت نفت به انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت ارسال کرده، مبانی محاسبه نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی اصلی پالایشگاه‌ها تا این مقطع مشخص شده است.

بر اساس مفاد این ابلاغیه، احجام و API خوراک نفت خام تحویلی و هم‌چنین احجام و اوزان فرآورده‌های نفتی دریافتی مطابق شاخص‌های کیفی شرکت‌های پالایش نفت، در بازه ابتدای خرداد تا بیست‌ودوم این ماه، مطابق با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و از بیست‌وسوم خرداد به بعد، بر اساس قیمت‌های به‌روز همان ماه محاسبه و اعمال می‌شود.

بر اساس اعلام شرکت، مبانی و نحوه محاسبه مذکور بر مبنای آخرین ابلاغیه موجود است و در صورت انتشار هرگونه اطلاعات یا تصمیم جدید در این خصوص، مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: سامانه کدال ، نرخ خوراک پالایشگاه ها
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