باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت پالایش نفت تهران با نماد «شتران» در اطلاعیه بااهمیت گروه «ب» اعلام کرد: بر اساس نامه‌ای که مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات وزارت نفت به انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت ارسال کرده، مبانی محاسبه نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی اصلی پالایشگاه‌ها تا این مقطع مشخص شده است.

بر اساس مفاد این ابلاغیه، احجام و API خوراک نفت خام تحویلی و هم‌چنین احجام و اوزان فرآورده‌های نفتی دریافتی مطابق شاخص‌های کیفی شرکت‌های پالایش نفت، در بازه ابتدای خرداد تا بیست‌ودوم این ماه، مطابق با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و از بیست‌وسوم خرداد به بعد، بر اساس قیمت‌های به‌روز همان ماه محاسبه و اعمال می‌شود.

بر اساس اعلام شرکت، مبانی و نحوه محاسبه مذکور بر مبنای آخرین ابلاغیه موجود است و در صورت انتشار هرگونه اطلاعات یا تصمیم جدید در این خصوص، مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.