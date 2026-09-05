باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد وصالی، مدیرکل دفتر نوشت‌افزار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد تولید داخلی در صنعت نوشت‌افزار گفت: حدود ۸۰ درصد محصولات مورد نیاز کشور در این حوزه در داخل تولید می‌شود و بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت نیز از داخل کشور تأمین می‌شود.

وی اظهار کرد: در صنعت نوشت‌افزار، اتکا به مواد اولیه و محصولات پتروشیمی، قطعات داخلی، محصولات فلزی و همچنین صنایعی مانند کاغذ و چوب افزایش یافته و خوشبختانه بخش عمده نیاز این صنعت از منابع داخلی تأمین می‌شود.

وصالی با اشاره به افزایش قیمت برخی محصولات نوشت‌افزار افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها، همانند سایر صنایع، تحت تأثیر افزایش هزینه‌های تولید اتفاق افتاده است و با توجه به دستورالعمل‌ها و ضوابطی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده، افزایش قیمت در چارچوب مقررات قابل پذیرش است.

مدیرکل دفتر نوشت‌افزار وزارت صمت ادامه داد: زنجیره این صنعت از تولید تا عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و صنوف گسترده است و در حال حاضر حدود ۱۹ هزار صنف فعال در حوزه نوشت‌افزار در کشور فعالیت می‌کنند که رقم قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه بخش تولید این صنعت نیز اشتغال قابل توجهی ایجاد کرده است، گفت: حدود ۳۰ هزار نفر در بخش تولید صنعت نوشت‌افزار اشتغال دارند و ۱۹ هزار واحد صنفی فعال این حوزه نیز در مجموع حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار نفر اشتغال در سطح کشور ایجاد کرده‌اند.

وصالی تأکید کرد: اگر افزایش قیمت محصولات نوشت‌افزار در فرآیندهای قانونی و در چارچوب ضوابط و مقررات انجام شده باشد، قابل پذیرش است، اما در غیر این صورت، سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ آماده دریافت گزارش‌های مردمی هستند.

وی افزود: خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان در صورت مشاهده هرگونه افزایش قیمت خارج از ضوابط می‌توانند موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ منعکس کنند تا موضوع بررسی و پیگیری شود.

تولید ماهانه ۱.۷ میلیارد قلم نوشت‌افزار در کشور

مدیرکل دفتر نوشت‌افزار وزارت صمت با اشاره به رشد این صنعت در سال‌های اخیر گفت: صنعت نوشت‌افزار طی پنج سال گذشته به یک صنعت بالغ تبدیل شده و با حمایت‌هایی که در دولت‌های گذشته و دولت فعلی انجام شده، توان تولید داخلی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

وصالی تصریح کرد: کل نیاز بازار مصرف کشور در صنعت نوشت‌افزار حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون عدد انواع محصولات است، در حالی که در شرایط فعلی حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون عدد محصول در انبارهای کشور وجود دارد؛ بنابراین در حال حاضر حتی مازاد بر نیاز بازار نیز محصول داخلی در انبارها موجود است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ واحد تولیدی در صنعت نوشت‌افزار فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: از میان این واحدها، حدود ۳۰ واحد شاخص هستند و ظرفیت تولید آنها در مجموع به حدود چهار میلیارد محصول در حوزه‌هایی مانند خودکار، مداد، مدادتراش، خودنویس و دفتر می‌رسد.

تأمین ۱۰۰ درصدی نیاز کشور به مداد و خودکار از تولید داخلی

وصالی با اشاره به وضعیت تولید محصولات مختلف نوشت‌افزار گفت: در دو محصول اصلی یعنی مداد و خودکار، تقریباً ۱۰۰ درصد نیاز بازار کشور از تولید داخل تأمین می‌شود و در سایر محصولات نیز امکان تأمین تا حدود ۸۰ درصد نیاز بازار از طریق تولید داخلی وجود دارد.

وی افزود: در کنار تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان و بازرگانان نیز امکان واردات محصولات نوشت‌افزار را دارند و این واردات نیز در حال انجام است.

صادرات نوشت‌افزار ایرانی به اروپا و کشورهای منطقه

مدیرکل دفتر نوشت‌افزار وزارت صمت با اشاره به ارتقای کیفیت محصولات داخلی اظهار کرد: صنعت نوشت‌افزار کشور از نظر کیفیت به سطح قابل توجهی رسیده و اکنون محصولات ایرانی علاوه بر کشورهای منطقه، به برخی کشورهای اروپایی نیز صادر می‌شود.

وی گفت: صادرات محصولات نوشت‌افزار در حال حاضر حدود ۲ تا ۵ میلیون دلار ظرفیت دارد که حدود ۲ میلیون دلار آن تاکنون محقق شده و امکان افزایش این رقم تا ۵ میلیون دلار نیز وجود دارد.

وصالی در پایان تأکید کرد: ظرفیت‌های ایجادشده در صنعت نوشت‌افزار نشان می‌دهد این صنعت علاوه بر تأمین بخش عمده نیاز بازار داخلی، توان حضور در بازارهای صادراتی و افزایش سهم محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز دارد.