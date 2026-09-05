باشگاه خبرنگاران جوان - اختلاف میان بخشی از اعضای شورای اسلامی شهر خرم‌آباد و مدیریت شهری وارد مرحله تازه‌ای شده و بخشی از اعضای شورای اسلامی شهر تصمیم گرفته‌اند پرسش‌های‌شان از شهردار را به یک مطالبه رسمی تبدیل کنند.

پنج عضو شورا با طرح سؤال از شهردار، خواستار ارائه توضیح درباره مجموعه‌ای از مسائل و ابهاماتی شده‌اند که به‌گفته آنان، بخشی از مطالبات مستقیم شهروندان خرم‌آباد را تشکیل می‌دهد.

هوشنگ نصیری، عباس قلاوند، یونس امرایی، رضا بیرانوند و حمید صفریان اعضای شورای اسلامی شهر خرم‌آباد هستند که طرح سؤال از شهردار را در جلسه رسمیی روز چهارشنبه، ۱۸ شهریورماه، و در چارچوب تشریفات قانونی تقدیم رئیس شورا کرده‌اند.

این اقدام در شرایطی صورت گرفته که انتقاد‌هایی درباره نحوه پیشبرد برخی پروژه‌های عمرانی، تعدد طرح‌های نیمه‌تمام، وضعیت خدمات شهری، توزیع آسفالت، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، نحوه به‌کارگیری نیرو، انتصابات در مجموعه شهرداری، قرارداد‌ها و همچنین وضعیت مالی و تعهدات مدیریت شهری مطرح شده‌است.

پنج عضو سؤال‌کننده در توضیح این اقدام تأکید کرده‌اند که شورای شهر پیش از آن‌که جایگاه تصمیم‌گیری باشد، مسئولیت نظارت، مطالبه‌گری و دفاع از حقوق شهروندان را بر عهده دارد و طرح سؤال نیز در همین چارچوب باید دیده شود.

از نگاه آنان، سؤال از شهردار به عنای تقابل با مدیریت شهری نیست، بلکه یکی از ابزار‌های قانونی شورا برای بررسی عملکرد شهرداری و مطالبه پاسخ روشن درباره موضوعاتی است که مستقیماً با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد.

یکی از محور‌های مهم انتقاد اعضای شورا، وضعیت ۵۲ پروژه نیمه‌تمام است و پرسش شورا این است که آیا مدیریت شهری برای این مجموعه بزرگ از پروژه‌ها اولویت‌بندی مشخصی دارد یا منابع محدود شهرداری میان طرح‌های متعدد توزیع می‌شود، بدون آنکه پروژه‌های اصلی به نقطه پایان برسند.

در کنار پروژه‌های نیمه‌تمام، مسائل ترافیکی نیز در میان محور‌های مورد انتقاد قرار گرفته‌است. پروژه‌های مرتبط با مرکز شهر، پیاده‌راه افلاک، محدوده اطراف قلعه فلک‌الافلاک، پشت بازار و برخی معابر موازی خیابان حافظ از موضوعاتی هستند که درباره آثار آنها بر شبکه ترافیکی شهر پرسش‌هایی مطرح شده‌است.

انتقاد اعضای شورا این است که اجرای هر طرح شهری باید در ارتباط با مجموعه شبکه حمل‌ونقل و معابر شهر دیده شود و نباید یک پروژه بدون توجه به پیامد‌های آن بر مسیر‌های پیرامونی اجرا شود.

توزیع خدمات شهری نیز یکی دیگر از محور‌های مورد اشاره در متن طرح سؤال است. اعضای شورا می‌گویند شهروندان درباره نحوه توزیع آسفالت و خدمات شهری پرسش دارند و شورا وظیفه دارد درباره معیار‌های این توزیع از مدیریت شهری توضیح بخواهد.

ساخت‌وساز‌های غیرمجاز نیز در فهرست موضوعات مورد مطالبه قرار گرفته است. پیش‌تر انتقاد‌هایی درباره وضعیت ساخت‌وساز در برخی مناطق شهرداری، به‌ویژه منطقه یک، مطرح شده بود.

اکنون شورا می‌خواهد بداند روند نظارت بر ساخت‌وساز‌ها چگونه انجام می‌شود، چه میزان تخلف شناسایی شده، با تخلفات چه برخوردی صورت گرفته و آیا در اجرای ضوابط میان افراد و پرونده‌های مختلف تفاوتی وجود داشته است یا خیر.

موضوع دیگری که در مباحث اعضای شورا مطرح شده، نحوه انتصابات و به‌کارگیری نیرو در مجموعه شهرداری است. اعضای منتقد شورا بر این باورند که انتصاب در سازمان‌ها، مناطق و مجموعه‌های وابسته به شهرداری باید بر اساس تخصص، تجربه و شایستگی انجام شود و شورا باید بتواند درباره فرآیند این انتصابات توضیح دریافت کند.

در همین چارچوب، موضوع استعفا و ادامه فعالیت برخی مدیران نیز در مباحث مطرح‌شده میان اعضای شورا قرار گرفته که درباره جزئیات حقوقی آن باید مستندات و مقررات مربوط بررسی شود.

پنج عضو شورای شهر در بیانیه خود تأکید کرده‌اند که مردم خرم‌آباد حق دارند بدانند منابع شهر چگونه هزینه می‌شود، پروژه‌ها چرا متوقف یا طولانی شده‌اند و برنامه‌های وعده‌داده‌شده برای بهبود زندگی مردم تا چه اندازه محقق شده‌است.

منبع: تسنیم