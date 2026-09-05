مسابقات پاراگلایدینگ کشور در رشته مسافت که به میزبانی هیات انجمن‌های ورزشی و کمیته ورزش‌های هوایی استان آذربایجان شرقی و در مکان ورزشی پروازی ارلان واقع در بخش کشکسرای شهرستان مرند برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات پاراگلایدینگ کشور در رشته مسافت که به میزبانی هیات انجمن‌های ورزشی و کمیته ورزش‌های هوایی استان آذربایجان شرقی و در مکان ورزشی پروازی ارلان واقع در بخش کشکسرای شهرستان مرند برگزار شد با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به پایان رسید.

 این مسابقات با شرکت ۱۰۲ ورزشکار در قالب ۱۵ تیم از نقاط مختلف کشور برگزار شد که برترین‌های بخش‌های مختلف به شرح زیر معرفی شدند:
کلاس اوورال: ۱- محسن منصوری ۲- مهرشاد نظری‌نسب ۳- هادی حیدری دستجردی 
بخش بانوان: ۱- فاطمه افتخاری ۲- راضیه نیکو ۳- زهرا کشاورزیان 
 کلاس سریال: ۱- عرفان عطایی ۲- سید محمدعلی حسینی سمنانی ۳- مقداد شهرکی 
کلاس اسپورت: ۱- مقداد شهرکی ۲- مجتبی نیکنام ۳- امیرمحمد قاسم‌نژاد 
 کلاس فان: ۱- حامد بیوک ۲- حسین احمدی ۳- علیرضا افتخاریان 
 بخش تیمی: ۱- تیم فول بار ۲- تیم اوزون فامیلی ۳- تیم گلدن ایگلز یک
نظارت فنی و قضاوت این رقابت‌ها بر عهده وحید نظری‌نسب به عنوان سرداور، سید محمد سید کنعانی و رامین جمال‌زاده به عنوان اسکورر (امتیازآور)، محمد خورسند به عنوان مدیر ایمنی (سیفتی دایرکتور) و سیدصفاالدین هاشمیان به عنوان ناظر مسابقات بود.

گزارش تصویری از رقابت های پاراگلایدینگ  کشوری

روابط عمومی فدراسیون انجمن‌های ورزشی

برچسب ها: پاراگلایدر کشور ، مسابقات پاراگلایدر
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