باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سیامک رحیم پور کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از تساوی دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: بازی خوب و رو به جلو دیدیم و هر ۲ تیم برای بردن به زمین مسابقه آمده بودند و فوتبال خوبی را شاهد بودیم. برخلاف سال‌های گذشته که برخی از دربی‌ها مساوی می‌شد و همه از این تساوی‌ها ناراحت و خشگمین بودند، این بازی هر چند که مساوی شد، اما هواداران این ۲ تیم از بازی انجام شده بسیار راضی هستند.

او افزود: هر ۲ تیم حملات خود را بیشتر از کناره‌های زمین طراحی می‌کردند. تیم استقلال مدتی هست که هماهنگی خوبی بین صالح حردانی و یاسر آسانی ایجاد کرده است و برتری خود را به همه تیم‌ها از جمله تیم پرسپولیس در بازی دربی دیکته کردند. با وجود اینکه تیم‌های دیگر می‌دانند که استقلال از این جناح سریعتر، قوی‌تر وو بهتر عمل می‌کند، اما با تدابیری که می‌اندیشند در نهایت نمی‌توانند از حملات در این جناح جلوگیری کنند.

رحیم پور گفت: تیم پرسپولیس هم در بازی دربی بیشتر از سمت تیکدری حمله می‌کرد و فرصت‌های خوبی هم ایجاد کرد. واقعیت این است که پرسپولیس بازیکنی به نام محمد خدابنده لو دارد که این بازیکن از زمانی که در نوجوانان پیکان تا بزرگسالان بازی می‌کرد به طور کلی ذاتا یک بازیکن لیدر و رهبر است. همیشه خدابنده لو می‌تواند یک تیم را به بالا بکشاند و در دربی هم مثل بازی‌های گذشته بار‌ها با حرکت فردی خودش و حمل توپ‌های ۲۰ الی ۵۰ متری پرسپولیس را به حمله می‌برد و پاس‌های مناسبی می‌داد و موقعیت‌های خوبی ایجاد می‌کرد. با رفتن چند بازیکن باتجربه و قدیمی پرسپولیس در حقیقت الان خدابنده لو دارد آن رهبری و لیدری که در تیم‌های پایه داشت در تیم پرسپولیس دارد طراحی می‌کند و به راحتی می‌تواند خواسته‌های سرمربی را به عنوان لیدر و رهبر در میانه زمین پیاده کند.

پیشکسوت پرسپولیس تصریح کرد: هر ۲ تیم پرسپولیس و استقلال علاوه بر گل‌هایی که زدند فرصت‌های خوب دیگری هم داشتند و هر کدام از این فرصت‌ها استفاده می‌کردند در نهایت می‌توانستند به عنوان برنده دربی بیرون از زمین مسابقه بیرون بیایند. همچنین میل خواستن هم در بین بازیکنان و هم کادر فنی ۲ تیم وجود داشت.

او خاطر نشان کرد: فرصت‌هایی که در دروازه استقلال ایجاد شد به خصوص گلی که پرسپولیس زد محبی مابین ۶، ۷ بازیکن استقلال قرار داشت و بازیکنان استقلال فشار و پرس لازم را روی محبی ایجاد نکردند و فاصله مناسب را به محبی دادند و این بازیکن توانست بچرخد ضربه خوبی بزند که منجر به گل شد. یکی، ۲ فرصت هم به این شکل ایجاد شد و سهراب بختیاری زاده باید در مورد این نقص کار کند که در بازی‌های دیگر این نقطه پاشنه آشیل استقلال نشود و از آن سمت دیگر گلی دریافت نکنند.

رحیم پور بیان کرد: تیم پرسپولیس هم در چنین شرایطی گل دریافت کرد و پاسی که در نقطه کور خط دفاعی این تیم ارسال شد، یاسر آسانی به صورت حرفه‌ای و در صدم ثانیه و بلافاصله ضربه‌ای به دروازه زد و مدافعان و دروازه بان حریف فرصت لازم برای دفع توپ را نتوانستند به دست آورند و در نهایت این ضربه وارد دروازه پرسپولیس شد. علاوه بر این، آسانی یک ضربه به تیردروازه زد و هم یک گل به ثمر رساند. همه می‌دانستند نقطه قوت استقلال در سمتی هست که یاسر آسانی حضور دارد، اما هیچ تدبیری برای این موضوع اندیشیده نشد و او هم یک توپ به تیر زد و هم یک گل هم به ثمر رساند.

او در پایان گفت: هر ۲ تیم تلاش بسیار خوبی داشتند و باید به فوتبال ایران تبریک گفت که بعد از سال‌ها یک بازی خوب در دربی دیدیم. به هر حال همه معتقد بودند بازی خوبی در دربی انجام شود و می‌خواهد این بازی مساوی هم شود ایرادی ندارد و این اتفاق در دربی ۱۰۷ رخ داد. هر چند بازی مساوی شد، اما همه خوشحال بودند که یک بازی جاندار و رو به جلویی را مشاهده کردند.