باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال و در محدوده تونل شماره ۱۸ نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

محبی ادامه داد: محور هراز در هر دو مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو، دارای ترافیک نیمه‌سنگین است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در محور قدیم بومهن ـ تهران، محدوده جاجرود، ترافیک سنگین و در آزادراه پردیس ـ تهران، محدوده تونل شماره ۴، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع و در بزرگراه ورامین ـ تهران، محدوده قلعه‌نو، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محبی درباره سایر محورهای پرتردد اظهار کرد: تردد در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان دارند.

وی در پایان با اشاره به شرایط جوی محورها خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. رانندگان ضمن توجه به وضعیت ترافیکی، با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از تغییر مسیر و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند.

منبع: پلیس راهور