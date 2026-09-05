فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری یک شرور سابقه‌دار و متواری در بروجرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار "محمدرضا هاشمی‌فر" در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیت مجرمان و اراذل و اوباش، مأموران پرتلاش انتظامی شهرستان بروجرد موفق شدند مخفیگاه یکی از افراد شرور و سابقه‌دار را که به دلیل ارتکاب جرایم خشن، از جمله معاونت در قتل، از سال ۱۴۰۱ متواری و تحت تعقیب بود، شناسایی کنند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهم شده و وی را بدون فرصت هرگونه واکنش، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به بازرسی از مخفیگاه متهم، تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۲ قبضه سلاح جنگی کلاشینکف و ۵۲۷ عدد فشنگ جنگی مربوط به سلاح‌های کلاشینکف و کلت کشف شد.

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: اشراف اطلاعاتی و عملیاتی پلیس اجازه نخواهد داد مجرمان و هنجارشکنان برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.

وی تأکید کرد: استان لرستان جای امنی برای جولان اراذل و اوباش و مجرمان خشن نیست و پلیس با هرگونه اقدامی که امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کند، قاطعانه، سریع و برابر قانون برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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