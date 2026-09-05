رئیس مرکز آمار ایران از فراهم شدن مقدمات اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا گودرزی، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مرکز آمار ایران با اعلام اینکه مقدمات اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ فراهم شده است، اظهار کرد: این دوره از سرشماری به لحاظ روش اجرا و اهداف تعریف‌شده ویژه بوده که سه هدف اصلی در این سرشماری دنبال می‌شود.

وی در تشریح نخستین هدف این سرشماری افزود: هدف اول، استقرار نظام آماری ثبتی مبنا در کشور است، به این معنا که آمار‌های تولید شده از دقت و کیفیت بالایی برخوردار باشند و این مهم از مسیر ثبت‌محور کردن نظام آماری کشور محقق می‌شود و در واقع حرکت به سمت نظام آماری ثبتی مبنا به این مفهوم است که به جای اتکای صرف به روش‌های سنتی و میدانی، از ظرفیت داده‌های ثبت شده در سامانه‌های کشور برای تولید آمار‌های دقیق و باکیفیت استفاده شود.

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مرکز آمار ایران هدف دوم سرشماری ۱۴۰۵ را همانند سایر سرشماری‌های ادواری کشور، به‌روزرسانی آمار در حوزه جمعیت، مسکن و ویژگی‌های مرتبط عنوان کرد و ادامه داد: تغییراتی که در سال‌های گذشته در حوزه جمعیت، مسکن و ویژگی‌های مرتبط رخ داده است، ایجاب می‌کند آمار‌ها به‌روزرسانی شوند تا تصویری دقیق و شفاف از وضعیت موجود کشور در اختیار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران قرار گیرد.

گودرزی هدف سوم این سرشماری را مهم‌ترین و راهبردی‌ترین هدف آن برشمرد و تصریح کرد: هدف سوم که اگر محقق شود، نقطه عطفی در نظام آماری و نظام برنامه‌ریزی کشور خواهد بود، ایجاد پیوند وسیع و محکم‌تری بین نظام آماری و نظام برنامه‌ریزی است.

وی در تشریح سازوکار تحقق این هدف خاطرنشان کرد: این پیوند از سه مسیر دنبال می‌شود نخست، به‌روزرسانی مستمر آمارها، دوم، توجه ویژه به نیاز‌های آماری تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران و سوم، استفاده از ذخیره بزرگ داده‌های موجود در کشور است.

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده داده‌ای در دستگاه‌های اجرایی کشور بیان کرد: امروز در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور، داده‌های متعدد و سامانه‌های گوناگونی وجود دارد و سرشماری امسال، یک حرکت و آغازی است برای اینکه بتوان از اشتراک‌گذاری این سامانه‌ها بر اساس استاندارد‌های تعریف شده، یک ثروت ملی تولید کرد.

گودرزی تصریح کرد: این ثروت ملی باید در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد تا در نهایت، منافع آن به مردم برسد و به عبارت دیگر، هدف نهایی ما تبدیل داده‌های پراکنده به اطلاعات منسجم و قابل استفاده برای بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در سطح ملی و استانی است.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت دقیق مردم در این سرشماری گفت: از مردم عزیز درخواست می‌کنم داده‌های خود را با دقت و حساسیت کامل تکمیل کنند؛ چرا که این داده‌ها مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور قرار می‌گیرد و اگر داده‌ها اشتباه باشند، نظام برنامه‌ریزی کشور دچار اشکال خواهد شد و این موضوع می‌تواند تبعات منفی برای توسعه کشور و رفاه مردم به همراه داشته باشد.

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مرکز آمار ایران افزود: امیدوارم با همتی که همکاران ما در سراسر کشور و به‌ویژه در استان زیبا و سرافراز کهگیلویه و بویراحمد دارند، تجربه خوبی از همکاری بین دستگاهی در اجرای این سرشماری شکل گیرد و این دوره به الگویی موفق برای دوره‌های آینده تبدیل شود.