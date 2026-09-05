اسامی داوران رقابت های لیگ برتر فوتبال در هفته ششم اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته داوران اسامی قضاوت کننده های هر یک از بازی های هفته ششم لیگ برتر در فصل 1406 را اعلام کرد که به شرح زیر است:

شنبه ۱۴ شهریور

تراکتور تبریز - گل گهر سیرجان
داور: وحید زمانی کمک ها: هادی طوسی، سعید محمدی، حسین اسماعیلی ناظر: علی اصغر مومنی داور VAR: ایمان کهیش کمک: شبیر بهروزی

یکشنبه ۱۵ شهریور

پیکان تهران - نفت آبادان
داور: حامد سیری کمک ها: علی احمدی، سامان سحاب منش، میثم صفاری ناظر: محمود رفیعی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: ریحانه شیرازی

سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان
داور: مهرداد خسروی کمک ها: بهمن عبدالهی، اسماعیل احمدی، میلاد کهزادی ناظر: رسول فروغی داور VAR:حسین امیدی کمک: فرهاد امینی

چادرملو اردکان - شمس آذر قزوین
داور: شاهین یزدانی کمک ها: سعید زیبا، علی فراهانی و پوریا افشاریان ناظر: حیدر شکور داور VAR: احسان اکبری کمک: مسعود حقیقی

آلومینیوم اراک - استقلال
داور: پیام حیدری کمک ها: فرهاد فرهادپور، مهدی سیفی و امیر ایار ناظر: آرمان اسعدی داور VAR:محمدرضا تارخ کمک: کیوان علیمحمدی

دوشنبه ۱۶ شهریور

پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان
داور: میثم حیدری کمک ها: فرهاد مروجی، محسن سلطانی و علی بای ناظر: بهزاد حسینی تقوی داور VAR: علی سام کمک: آتنا لشنی

نساجی مازندران - خیبر خرم آباد
داور: سیدرضا مهدوی کمک ها: علیرضا ایلدروم، حامد تازه پور و رسول اولیایی ناظر: حسین خانبان داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: علی احمدی

مس شهربابک - ملوان بندرانزلی
داور: شهاب محمدی کمک ها: علی اکبر نوری، فرزاد شیرمردی و غلامرضا ادیبی ناظر: قاسم واحدی داور VAR: مهناز ذکائی کمک: فرزاد منصوری

فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز
داور: ناصر جنگی کمک ها: حسین مرادی، سعید باهنر و بهزاد بارانی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: احمد محمدی کمک: بهاره سیفی نهاوندی

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، لیگ برتر فوتبال
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