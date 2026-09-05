مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی از تحقق تولید ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تن گوجه فرنگی در کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد اعمال محدودیت های صادراتی گوجه فرنگی رد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدفرید سپری درباره چالش‌ های تامین گوجه‌ فرنگی و پیشنهاد اعمال محدودیت‌ های صادراتی توسط دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، با تبیین آخرین وضعیت تولید و الگوی کشت سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: نوسانات اخیر بازار ناشی از عوامل اقلیمی و هزینه‌ های تولید است و مشکلی در تامین نیاز صنایع تبدیلی نداریم.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر استمرار رویکرد علمی در تنظیم بازار و هدایت تولید، افزود: برنامه ابلاغی کشت محصولات سبزی و صیفی از جمله گوجه‌فرنگی در سال زراعی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ همانند سنوات گذشته به‌ صورت فصلی، منطبق بر اهداف سند الگوی کشت و سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و با اتکا به ظرفیت‌های اقلیمی مناطق مختلف کشور تدوین و به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ شده است.

به گفته وی، بر این اساس، سطح زیرکشت ابلاغی گوجه‌فرنگی بیش از ۱۱۸ هزار هکتار با پیش‌بینی تولید ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تن هدف‌گذاری شده که پایش میدانی استان‌ ها حاکی از تحقق مطلوب این برنامه است.

سپری با اشاره به اینکه در سال زراعی کنونی، افت محسوس دما و سرمای بهاره در مقایسه با سنوات اخیر، موجب تاخیر حدود دو هفته‌ ای در تقویم کشت تابستانه به لحاظ مقتضیات فیزیولوژیکی و اکولوژیکی گیاه شد، بیان کرد: این پدیده طبیعی زمان ورود محصول به بازار و پیک برداشت را با تاخیر دو هفته‌ای مواجه ساخته است که پیش‌بینی می‌شود اوج عرضه گوجه‌فرنگی در مناطق به طور عمده از نیمه دوم شهریورماه و نیمه نخست مهرماه محقق شده و نیاز صنایع فرآوری با حجم انبوه مرتفع شود.

این مقام مسئول وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به پیشنهاد محدودیت و توقف صادرات گوجه‌فرنگی تابستانه، گفت: تولید گوجه‌فرنگی در کشور به‌ صورت چهارفصل استمرار دارد و با وجود اختصاص نزدیک به ۶۰ درصد از کل تولید به فصل تابستان، براساس آمارهای تجمیعی و چندساله، کمترین سهم صادرات کشور (حدود ۱۵ درصد) مربوط به این فصل است که نقشی تعیین‌کننده در ایجاد کسری داخلی ندارد.

وی افزود: اتخاذ تصمیمات ضربتی مبنی بر مسدودسازی مقاصد صادراتی، آن هم در شرایطی که رو به اوج تولید می‌رویم، سیگنال نامساعدی به جامعه بهره‌برداران ارسال کرده است و با کاهش شدید انگیزه کشاورزان برای کشت در فصول و سنوات آتی، در نهایت خود به تهدیدی مستقیم علیه پایداری تأمین مواد اولیه کارخانجات رب و افت سطح زیرکشت بدل خواهد شد.

سپری با اشاره به نوسانات قیمتی محصول در مبادی عرضه، افزود: تغییرات قیمتی گوجه‌فرنگی نسبت به سال زراعی پیشین متأثر از مولفه‌های کلان اقتصادی، تعدیل نرخ حامل‌ها، دستمزد، حمل‌ونقل و نهاده‌های پایه تولید بوده و منحصر به این محصول نیست؛ لذا ثبات پایدار فقط در سایه لحاظ منافع عادلانه کشاورز در کنار توجیه‌پذیری صنعتی حاصل می‌شود.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن ارج نهادن به ایثار و اهتمام خستگی‌ناپذیر همه کنشگران این زنجیره اعم از کشاورزان، شبکه حمل‌ونقل و صنعتگران حوزه تبدیلی، به‌ویژه در برهه‌های حساس ملی، گفت: بخش تولید و صنایع فرآوری دو بال یک پیکره واحد و لازم و ملزوم یکدیگرند.

به گفته وی، راهبرد اصولی وزارت جهاد کشاورزی، اجتناب از تصمیم‌های هیجانی و تمرکز بر قراردادهای کشت، تعامل دوسویه و هم‌افزایی ساختارمند میان تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های حاکمیتی است تا ضمن افزایش بهره‌وری منابع تولید، امنیت غذایی و ثبات ارزش‌افزوده در اقتصاد کشاورزی کشور تضمین شود.

برچسب ها: تولید گوجه فرنگی ، صادرات گوجه فرنگی
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