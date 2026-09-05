باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - شروع خوب استقلال در فصل جدید باعث شده نگاه‌ها بیش از گذشته به خط حمله این تیم و میزان اثرگذاری مهاجمان آبی‌پوش معطوف شود؛ جایی که یاسر آسانی در هفته‌های ابتدایی یکی از مهم‌ترین مهره‌های استقلال در فاز هجومی بوده است.

آسانی در هفته‌های اخیر نقش پررنگی در حملات استقلال داشته و گلزنی او مقابل سپاهان نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد؛ چرا که این گل، هزار و یکصدمین گل استقلال در تاریخ لیگ برتر بود.

با این حال، استقلال برای ادامه مسیر و رقابت در بالای جدول نمی‌تواند تنها به درخشش بازیکنان پشت سر مهاجم متکی باشد. سعید سحرخیزان به عنوان مهاجم نوک باید سهم بیشتری در گلزنی و تبدیل موقعیت‌ها به گل داشته باشد و سایر بازیکنان هجومی نیز باید بار بیشتری از خط حمله را به دوش بکشند.

استقلال در هفته‌های ابتدایی نشان داده که توانایی رسیدن به موقعیت‌های گلزنی را دارد، اما در فوتبال یک تیم مدعی، کیفیت تصمیم‌گیری در یک‌سوم نهایی و تبدیل موقعیت‌ها به گل اهمیت ویژه‌ای دارد.

از سوی دیگر، حضور بازیکنانی مانند علیرضا کوشکی و بازگشت تدریجی مهره‌هایی همچون جلال‌الدین ماشاریپوف می‌تواند گزینه‌های بیشتری در اختیار بختیاری‌زاده قرار دهد. در واقع، استقلال برای حفظ جایگاه خود در جمع مدعیان نیاز دارد تعداد بیشتری از بازیکنانش در فاز هجومی نقش‌آفرین باشند.

آسانی تاکنون نشان داده که می‌تواند یکی از مهره‌های تعیین‌کننده استقلال باشد و آمار و اتفاقات هفته‌های اخیر نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

با این حال، یک تیم مدعی زمانی می‌تواند در طول یک فصل موفق باشد که گلزنی میان چند بازیکن تقسیم شود؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بختیاری‌زاده در ادامه فصل، افزایش بهره‌وری خط حمله و خارج کردن فشار گلزنی از روی دوش چند بازیکن محدود خواهد بود.

هفته ششم می‌تواند فرصت تازه‌ای برای مهاجمان استقلال باشد تا نشان دهند آبی‌پوشان تنها به یک یا دو مهره وابسته نیستند و در ادامه فصل، گزینه‌های متعددی برای باز کردن دروازه رقبا خواهند داشت.