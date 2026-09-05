باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان هفته ششم لیگ برتر باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
شهرام مهربان مربی (رای انضباطی) شمس آذر قزوین
محمد ابراهیمی مربی (اخطار) خیبرخرم آباد
حامد نورمحمدی مربی (تعداد اخطار) صنعت نفت آبادان
حسین شاهین مدیر رسانه (کارت قرمز) ملوان بندرانزلی
چادرملو اردکان با رای کمیته انضباطی از حضور تمشاگران مرد محروم است و مسابقه این تیم با شمس آذر قزوین در هفته ششم لیگ برتر صرفا با حضور بانوان تماشاگر برگزار میشود.
یادآور میگردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیتهای اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاهها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شدهاند استفاده نکنند.
بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگیهای بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاههای شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.