مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی مدعی شد که اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای بیرون راندن اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی روز شنبه ادعا کرد که مقام‌های اسرائیلی هیچ برنامه‌ای برای وادار کردن فلسطینی‌ها به ترک نوار غزه ندارند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اوایل هفته جاری گفته بود طرح مربوط به خروج فلسطینی‌ها «همیشه در حال بررسی و گفت‌و‌گو است» و ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم نیز طرحی برای «مهاجرت داوطلبانه» ارائه کرده بود که هدف آن خارج کردن بیشتر فلسطینی‌ها از این منطقه است.

هاکبی در جریان سفر خود به کرانه باختری به خبرنگاران گفت: «می‌توانم به‌طور قاطع به شما بگویم که اسرائیلی‌ها هیچ برنامه‌ای برای آواره کردن مردم از غزه برخلاف میل آنها ندارند.»

سفیر آمریکا همچنین تأکید کرد اسرائیل باید «امنیت و ایمنی جمعیت در کرانه باختری را تضمین کند»؛ این در حالی است که حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینی‌ها در هفته‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مایک هاکبی ، کرانه باختری
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