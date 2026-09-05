باشگاه خبرنگاران جوان- محمدشروین اسبقیان در حاشیه مجمع سالیانه عمومی فدراسیون والیبال که امروز (شنبه ۱۴ شهریور) در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران درباره مجمع اظهار داشت: گزارش‌های مختلفی در مورد عملکرد فدراسیون ارائه شد. والیبال مسیری را آغاز کرده و تعامل بسیار خوبی با وزارت ورزش دارد. این تلاش و برنامه‌ریزی به ویژه قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال ایران در جهان، امید روز‌های خوبی را می‌دهد و نباید این نسل را رها کنیم تا در تیم ملی بزرگسالان درخشش داشته باشند.

معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزیر ورزش ادامه داد: استعدادیابی و مدیریت آن به دستور وزیر ورزش، مورد توجه جدی قرار دارد تا این چرخه متوقف نشود. هرگاه این چرخه متوقف شد در تیم ملی بزرگسالان به مشکل برخوردیم.

وی در مورد اعزام نشدن تیم ملی والیبال زنان به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، تصریح کرد: این قضیه در یک کمیته فنی و نظارتی مورد بحث قرار می‌گیرد و مورد تحلیل کارشناسی قرار می‌گیرد. وزیر ورزش از اینکه روزی تعداد مدال‌های زنان ایران از مردان بیشتر شود، خوشحال می‌شود. وزارت ورزش با رویکردی متفاوت به ورزش بانوان نگاه می‌کند. توجه به ورزش بانوان در وزارت ورزش، عملیاتی است نه تئوری.

اسبقیان خاطرنشان کرد: استکبار جهانی در تلاش است تا کشور ایران را منزوی کند ولی ورزش صدای کشور است. وقتی کاوران ورزش عشایری ایران وارد استادیوم مسابقات شد، یک صدا مورد تشویق قرار گرفت؛ این یعنی اقتدار.

وی در پایان گفت: بازی‌های مختلفی پیش رو داریم که برایمان بسیار قابل اهمیت است. جلسات تخصصی متعددی با فدراسیون‌ها داشته‌ایم که بی‌سابقه بوده است. امیدوارم با همت و تلاش مضاعف اتفاقات خوبی در ورزش کشور شاهد باشیم.