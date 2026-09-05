باشگاه خبرنگاران جوان - همایش عضویابان برتر ارتش با هدف ارائه گزارشی از اقدامات عضویابان ارتش و همچنین برنامه‌ریزی برای جذب هرچه بیشتر نیروی انسانی کیفی مورد نیاز ارتش به ویژه از طریق کنکور سراسری، امروز، شنبه، با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از فرماندهان و مسئولان در ستاد ارتش، برگزار شد.

در این مراسم همچنین سامانه جامع عضویابی، گزینش و استخدام ارتش رونمایی شد. این سامانه نسل سوم سامانه‌های تولیدی در معاونت نیروی انسانی به شمار می‌رود که بر پایه هوش مصنوعی، توسعه و ارتقاء یافته‌اند. در بستر این سامانه، همه افراد فعال در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند نسبت به عضویابی، عضوسازی و در نهایت جذب افراد مستعد را فراهم آورند. این سامانه قابلیت آزمون برخط را نیز داراست و در اختیار تمامی یگان‌های ارتش قرار خواهد گرفت.

در ادامه امیر دریادار حبیب‌الله سیاری درباره اهمیت جذب نیروی انسانی باکیفیت، اظهار کرد: مهم‌ترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است چراکه انسان‌های برخوردار از ویژگی‌های کیفی، می‌توانند موجبات رشد سازمان‌ها را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین عنصر در ارتقاء توان رزم ارتش نیز انسان‌ها است، یادآور شد: نیروی انسانی پاک و مومن می‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند. ما انسان‌های کیفی بسیار خوبی تا امروز داشته‌ایم، همین افراد بودند که در ۸ سال دفاع مقدس، در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح، ایستادند و سبب شدند که برغم وجود تحریم‌ها، ارتش روی پای خود بایستد و با فراهم‌آوری امکانات مورد نیاز، ماموریت اصلی خود را که دفاع از تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی است، انجام دهد.

معاون هماهنگ کننده ارتش با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از نیروی انسانی کیفی در ارتش، گفت: لازمه دستیابی به نیروی انسانی کیفی، پیدا کردن انسان‌های مستعد است، یعنی باید بتوانیم افراد برخوردار از علم و دانش را شناسایی و جذب کنیم. در این مسیر، استعدادیابی بسیار مهم است و می‌تواند نیروی انسانی با شاخصه‌های مطلوب ما را فراهم کند.

دریادار سیاری در ادامه، ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف خود را توفیق ایران اسلامی خواند و تصریح کرد: ما در جنگ‌های اخیر موفق عمل کردیم، دلیلش هم ناتوانی دشمن در دستیابی به اهداف پیش بینی شده خود بود. در دوران ۸ سال دفاع مقدس هم همین اتفاق افتاد، آن زمان دشمن اعلام کرده بود که یک روزه خرمشهر را فتح کرده و ظرف ۷ روز به میدان آزادی تهران می‌رسد ولی ۳۴ روز در خرمشهز گرفتار شد؛ این یعنی شکست تمام راهبرد‌های دشمن.

وی با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ اراده‌ها و تحمل سختی‌هاست و ما در این زمینه، بسیار موفق عمل کرده‌ایم، گفت: ما باید به خود ببالیم و بدانیم که امروز کسی در مقابل ما قرار گرفته که تمام تجهیزات و فناوری‌های جهان را در اختیار دارد. ما باید سرمان را بالا بگیریم که در برابر چنین دشمنی ایستاده‌ایم.

در ادامه این همایش امیر سرتیپ دوم امید اردلان، معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای ارتش مقتدر ایران اسلامی، با اشاره به اهداف برگزاری این همایش، اظهار کرد: ما نیاز به نخبگان نداریم، نخبگان را می‌توانیم بسازیم ولی باید نگرش‌ها را جذب کنیم؛ بنابراین لازم است با استخدام نگرش‌ها، توسعه و تربیت اتفاق خواهد افتاد. شهدای ما از نگرش خوبی برخوردار بودند، از روز اول نخبه نبودند بلکه با زحمات فرماندهان، پله پله رشد کردند و به مقام والای شهادت دست یافتند.

وی به لزوم تبلیغات صحیح از دانشگاه‌های ارتش اشاره و بیان کرد: باید علاقه‌مندان بدانند که دانشگاه‌های ما فقط رژه نیست و رشته‌های فنی و مهندسی و مرتبط با هوش مصنوعی نیز فعال است.

سرهنگ محجوب رئیس دبیرخانه هیات مرکزی جذب و گزینش هم در این همایش با تاکید بر اهمیت راهبردی مقوله جذب در ارتش، اظهار کرد: جنگ اخیر نشان داد که شاید با هوش مصنوعی بتوان سرعت و صحت اهداف را بالا برد ولی بدون بینش راهبردی امکان اتخاذ تصمیمات استراتژیک وجود ندارد. در سطح استراتژیک به انسان‌هایی با عملکرد متفاوت نیازداریم. استخدام از این منظر یک فرایند راهبردی به شمار می‌رود و در حقیقت مهم‌ترین، عظیم‌ترین و اثربخش‌ترین فرایند هر سازمان، بحث استخدام است. نباید به این برآیند به چشم یک فرایند اداری نگاه کرد.

وی با بیان اینکه ما به دنبال انسان‌های کیفی و با دانش هستیم که بتوانند جای شهدای عزیزمان را پر کرده و برای کشورمان افتخارافرینی کنند، گفت: مهم‌ترین اقدام تحولی در ارتش که به دستور فرمانده کل ارتش انجام شد، بخش تحول در کنکور سراسری بود تا بتوانیم از ظرفیت‌های آن نهایت استفاده را ببریم.

رئیس دبیرخانه هیات مرکزی جذب و گزینش ارتش در پایان درباره دیگر اقدامات تحولی صورت گرفته در ارتش نیز بیان کرد: سامانه ثبت نام داوطلبان طیف درجه داری و همچنین سامانه جامع عضویابی، جذب و گزینش، از مهم‌ترین اقدامات تحولی انجام شده در ارتش است که امیدواریم با بهره‌گیری از آنان، موجبات تحقق برنامه‌های تحولی را فراهم آوریم.

در پایان این همایش نیز از عضویابان ارتش در بخش‌های مختلف، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

منبع: ارتش